Jadwal Final Timnas Indonesia vs Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia mengheningkan cipta mengenang tragedi Kanjuruhan sebelum melawan Timnas Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Timnas Indonesia vs Thailand bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026. Simak jadwal, lokasi, kick-off, dan siaran langsungnya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026. Duel penentuan juara tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.
Laga Indonesia vs Thailand menjadi puncak perjalanan kedua tim di FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda melaju ke final setelah melewati persaingan ketat di Grup A, sedangkan Thailand sudah lebih dulu memastikan tiket final setelah mengamankan posisi teratas Grup B.
Timnas Indonesia memastikan diri sebagai juara Grup A secara dramatis. Garuda harus menang dengan margin besar atas Bangladesh pada laga terakhir setelah Malaysia pesta enam gol tanpa balas atas Singapura.
Indonesia akhirnya menang 9-2 atas Bangladesh di SUGBK. Hasil tersebut membuat skuad Garuda mengoleksi tujuh poin dan memiliki selisih gol plus sembilan.
Malaysia juga mengumpulkan tujuh poin dengan selisih gol yang sama. Namun, Indonesia berhak menempati puncak klasemen karena unggul produktivitas gol. Garuda mencetak 11 gol sepanjang fase grup, sedangkan Malaysia mengoleksi sembilan gol.
Situasi tersebut membuat Indonesia merebut tiket final dan berhak menghadapi Thailand. Skuad Gajah Perang sudah mengamankan posisi teratas Grup B setelah meraih dua kemenangan atas Pakistan dan Vietnam.
Final Indonesia vs Thailand pun akan berlangsung di SUGBK. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 20.00 WIB pada Senin, 5 Oktober 2026.
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