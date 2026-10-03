Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp, Akun Timnas Portugal Kehilangan 700 Ribu Pengikut

Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp Portugal sebelum lawan Denmark. Akun timnas Portugal kehilangan lebih dari 700 ribu pengikut. (Instagram @cristiano)
JawaPos.com - Keputusan Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp Portugal sebelum lawan Denmark kemarin (2/10) bukan hanya berdampak terbukanya kans pemilik inisial CR7 itu pensiun dari timnas.
Imbasnya juga dialami akun media sosial Selecao das Quinas –sebutan timnas Portugal.
Seperti dilansir dari A Bola, akun Instagram resmi Selecao das Quinas kehilangan lebih dari 700 ribu pengikut hanya dalam waktu 24 jam setelah konflik antara CR7 dan pelatih Jorge Jesus terungkap.
Patut diingat bahwa selama Piala Dunia 2026, akun Portugal memiliki lebih dari 25 juta pengikut. Bahkan, sebelum konflik Ronaldo dan Jesus, akun tersebut masih memiliki 24,9 juta pengikut.
Hal itu bisa dimaklumi karena banyak pengikut Portugal di Instagram berkat keberadaan CR7. Dengan 679 juta pengikut, Ronaldo adalah manusia yang paling banyak diikuti secara global di Instagram.
“Pada waktunya nanti, aku akan memberitahu rakyat Portugal tentang alasan sebenarnya aku meninggalkan timnas,” tulis CR7 di akun Instagram.
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