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Andika Rachmansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15.26 WIB

Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik ke Posisi 117, Usai Bantai Bangladesh 9-2

Pesepak bola Timnas Indonesia Rizky Ridho berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke posisi 117 dunia setelah menang 9-2 atas Bangladesh dan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Rizky Ridho berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke posisi 117 dunia setelah menang 9-2 atas Bangladesh dan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Ranking FIFA Timnas Indonesia mengalami kenaikan setelah skuad Garuda mengalahkan Bangladesh 9-2 pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia kini berada di posisi ke-117 dunia dengan koleksi 1.163,15 poin.

Tambahan 2,66 poin dari kemenangan tersebut membuat posisi Indonesia naik satu tingkat. Skuad Garuda menggeser Sudan yang kini berada di peringkat ke-118.

Sebelum pertandingan melawan Bangladesh, Indonesia berada di posisi ke-118. Tambahan poin tersebut memang tidak terlalu besar karena Bangladesh menempati peringkat rendah dalam ranking FIFA.

Bangladesh sebelum pertandingan berada di peringkat ke-181. Setelah kalah telak 2-9 dari Indonesia, mereka turun ke posisi ke-182 dengan koleksi 893,46 poin.

Kemenangan besar itu juga mengantarkan Indonesia ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda finis di puncak Grup A setelah mengoleksi tujuh poin, unggul produktivitas gol atas Malaysia.

Di level Asia, Indonesia berada di posisi ke-21. Jepang masih menjadi negara dengan peringkat tertinggi dari konfederasi AFC dengan menempati posisi ke-17.

Sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ketiga. Thailand menempati posisi ke-92 dunia, sedangkan Vietnam berada di peringkat ke-99.

Tambahan poin masih bisa didapat Indonesia pada pertandingan final. Skuad Garuda akan menghadapi Thailand yang memiliki posisi lebih tinggi dalam ranking FIFA.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Editor: Hendra
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