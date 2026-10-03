Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik ke Posisi 117, Usai Bantai Bangladesh 9-2

JawaPos.com - Ranking FIFA Timnas Indonesia mengalami kenaikan setelah skuad Garuda mengalahkan Bangladesh 9-2 pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia kini berada di posisi ke-117 dunia dengan koleksi 1.163,15 poin.

Tambahan 2,66 poin dari kemenangan tersebut membuat posisi Indonesia naik satu tingkat. Skuad Garuda menggeser Sudan yang kini berada di peringkat ke-118.

Sebelum pertandingan melawan Bangladesh, Indonesia berada di posisi ke-118. Tambahan poin tersebut memang tidak terlalu besar karena Bangladesh menempati peringkat rendah dalam ranking FIFA.

Bangladesh sebelum pertandingan berada di peringkat ke-181. Setelah kalah telak 2-9 dari Indonesia, mereka turun ke posisi ke-182 dengan koleksi 893,46 poin.

Kemenangan besar itu juga mengantarkan Indonesia ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda finis di puncak Grup A setelah mengoleksi tujuh poin, unggul produktivitas gol atas Malaysia.

Di level Asia, Indonesia berada di posisi ke-21. Jepang masih menjadi negara dengan peringkat tertinggi dari konfederasi AFC dengan menempati posisi ke-17.

Sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ketiga. Thailand menempati posisi ke-92 dunia, sedangkan Vietnam berada di peringkat ke-99.

Tambahan poin masih bisa didapat Indonesia pada pertandingan final. Skuad Garuda akan menghadapi Thailand yang memiliki posisi lebih tinggi dalam ranking FIFA.