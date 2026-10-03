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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.20 WIB

Madura United Menang 1-0 atas Persekabpas, Jose Gomes Soroti Kreativitas Pemain

Madura United menang 1-0 atas Persekabpas dalam laga uji coba. Jose Gomes menilai timnya perlu lebih kreatif menghadapi pertahanan rapat. (Dok. Madura United) - Image

Madura United menang 1-0 atas Persekabpas dalam laga uji coba. Jose Gomes menilai timnya perlu lebih kreatif menghadapi pertahanan rapat. (Dok. Madura United)

JawaPos.com - Madura United FC menang 1-0 atas Persekabpas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (2/10/2026). Pertandingan tersebut digelar untuk menjaga kondisi tim selama jeda Super League 2026/2027.

Laga uji coba itu sekaligus menjadi kesempatan bagi skuad Laskar Sape Kerrab mengasah kreativitas ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan.

Madura United Dipaksa Lebih Kreatif

Pelatih Madura United FC Jose Gomes mengaku senang dengan jalannya pertandingan meski timnya hanya menang tipis 1-0.

Menurutnya, permainan bertahan Persekabpas Pasuruan membuat Hugo Gomes dan kolega harus lebih sabar sekaligus kreatif dalam mencari celah di lini pertahanan lawan.

Persekabpas Pasuruan yang baru promosi ke Liga Nusantara 2026/2027 tampil dengan pendekatan defensif sepanjang pertandingan.

Situasi tersebut membuat Madura United FC lebih banyak menguasai bola dan menggempur pertahanan tim tamu untuk mencari ruang di sepertiga akhir lapangan.

"Dari permainan, saya suka karena kami menguasai bola. Mereka sangat bertahan, jadi bola harus terus berjalan," kata Jose Gomes.

Menurut pelatih berkebangsaan Portugal tersebut, kondisi seperti itu justru menjadi pengalaman penting bagi pemain Madura United FC.

Laga uji coba menghadapi tim yang menumpuk pemain di area pertahanan memberikan simulasi berbeda dibandingkan pertandingan ketika lawan bermain lebih terbuka.

Gol Jadi Pembuka Ruang Madura United

Madura United FC akhirnya mampu mencetak satu gol untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas Persekabpas Pasuruan.

Editor: Hendra
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