Madura United Menang 1-0 atas Persekabpas, Jose Gomes Soroti Kreativitas Pemain

JawaPos.com - Madura United FC menang 1-0 atas Persekabpas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (2/10/2026). Pertandingan tersebut digelar untuk menjaga kondisi tim selama jeda Super League 2026/2027.

Laga uji coba itu sekaligus menjadi kesempatan bagi skuad Laskar Sape Kerrab mengasah kreativitas ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan.

Madura United Dipaksa Lebih Kreatif Pelatih Madura United FC Jose Gomes mengaku senang dengan jalannya pertandingan meski timnya hanya menang tipis 1-0.

Menurutnya, permainan bertahan Persekabpas Pasuruan membuat Hugo Gomes dan kolega harus lebih sabar sekaligus kreatif dalam mencari celah di lini pertahanan lawan.

Persekabpas Pasuruan yang baru promosi ke Liga Nusantara 2026/2027 tampil dengan pendekatan defensif sepanjang pertandingan.

Situasi tersebut membuat Madura United FC lebih banyak menguasai bola dan menggempur pertahanan tim tamu untuk mencari ruang di sepertiga akhir lapangan.

"Dari permainan, saya suka karena kami menguasai bola. Mereka sangat bertahan, jadi bola harus terus berjalan," kata Jose Gomes.

Menurut pelatih berkebangsaan Portugal tersebut, kondisi seperti itu justru menjadi pengalaman penting bagi pemain Madura United FC.

Laga uji coba menghadapi tim yang menumpuk pemain di area pertahanan memberikan simulasi berbeda dibandingkan pertandingan ketika lawan bermain lebih terbuka.