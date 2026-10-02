Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Era John Herdman Lampaui STY, Asa Tembus 100 Dunia

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Rayhan Putra Prihambudi/ JawaPos.com)
JawaPos.com — Timnas Indonesia naik ke peringkat 117 dunia dalam update ranking FIFA setelah mengalahkan Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026, Kamis (1/10/2026).
Skuad Garuda asuhan John Herdman mengoleksi 1.163,15 poin dan mencatat posisi terbaik dalam 20 tahun terakhir, sekaligus membuka peluang naik lebih tinggi saat menghadapi Thailand di final.
Kemenangan atas Bangladesh membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik satu tingkat dari posisi 118 menjadi 117 dunia.
Tambahan 2,66 poin membuat koleksi skuad Garuda mencapai 1.163,15 poin dan menggeser Sudan yang kehilangan 11,08 poin setelah kalah 1-4 dari Mozambik pada Kualifikasi Piala Afrika 2027.
Perubahan tersebut membawa Timnas Indonesia mencapai posisi terbaik dalam dua dekade terakhir. Terakhir kali Indonesia menempati peringkat 117 atau lebih tinggi terjadi pada Mei 2006 ketika skuad Garuda berada di posisi 110 dunia.
Sejak 2020, posisi terbaik Timnas Indonesia sebelumnya berada di peringkat 118.
Posisi tersebut dicapai pada Juli 2025 ketika Patrick Kluivert masih menangani skuad Garuda, sedangkan era Shin Tae-yong mencatat posisi tertinggi di peringkat 125 dunia pada November 2024.
Karena itu, capaian peringkat 117 menjadi catatan baru bagi Timnas Indonesia di bawah John Herdman. Kenaikan ini juga terjadi setelah perjalanan ranking Garuda sempat mengalami penurunan hingga posisi 122 sebelum kembali menanjak.
Thailand tetap berada di peringkat 93 dunia meski kalah 1-2 dari Filipina pada pertandingan terakhir Grup B FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat (2/10/2026).
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