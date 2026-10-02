Simpan Energi? Thailand Tumbang 1-2 dari Filipina Jelang Final Lawan Timnas Indonesia

Bjorn Kristensen mencetak dua gol saat Filipina mengalahkan Thailand 2-1 pada FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. (FIFA)
JawaPos.com — Timnas Thailand tumbang 1-2 dari Filipina pada laga terakhir Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (2/10/2026).
Thailand mengistirahatkan sejumlah pemain utama jelang menghadapi Timnas Indonesia pada final yang dijadwalkan berlangsung Senin (5/10/2026), tetapi tetap harus menelan kekalahan.
Filipina langsung mengejutkan Thailand ketika Bjorn Kristensen membuka keunggulan pada menit ketiga. Gol tersebut lahir setelah umpan tarik dari sisi kanan jatuh tepat ke arah Kristensen di dekat kotak penalti.
Tanpa berpikir panjang, Kristensen langsung melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang Thailand.
Hujan deras yang mengguyur Stadion Si Jalak Harupat tak menghalangi gelandang Filipina tersebut merayakan gol cepat The Azkals.
Kristensen kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68.
Kali ini, pemain Filipina itu lebih dulu bekerja keras dari sisi kanan sebelum menuntaskan aksinya dengan menaklukkan kiper Thailand, Kampon Pathomakkakul.
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Dua gol tersebut membuat Kristensen menjadi pembeda dalam pertandingan yang berjalan dalam kondisi hujan deras.
Filipina pun mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang meski Thailand sempat memperkecil ketertinggalan.
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