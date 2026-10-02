Simak 3 Reaksi Pemain Timnas Indonesia Usai Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia meluapkan kegembiraanya setelah berhasil lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka berhasil menang dramatis melawan timnas Bangladesh di Gelora Bung Karno, Jumat (1/10).
Berikut ini ada reaksi tiga pemain Timnas Indonesia di sosial media setelah mengalahkan Bangladesh dan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Siapa saja mereka? Baca terus artikel ini.
Luke Vickery merasa senang bisa mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia dalam kemenangan melawan Bangladesh. Pemain berusia 20 tahun itu juga antusias menantikan laga final dan meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026.
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"Bersyukur bisa mencetak gol pertama saya untuk Indonesia. Pertarungan yang seru. Tinggal satu lagi," kata Luke Vickery di Instagram.
Pemain asal klub Macarthur tersebut masuk pada menit ke-60 dan mencetak gol pada menit ke-90.
Emil Audero menegaskan Timnas Indonesia melakukan segala cara untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Bangladesh sebagai salah satu syarat lolos ke final. Kiper berusia 29 tahun itu ingin semangat tidak pantang menyerah terus dipertahankan hingga laga final.
"Apa pun yang terjadi, bagaimana pun caranya, itulah semangatnya! Bersama-sama menuju final," tulis Emil Audero di Instagram.
Namun, kiper Rayo Vallecano tersebut harus kebobolan dua gol dari Bangladesh pada laga pertamanya di FIFA ASEAN Cup 2026.
Egy Maulana Vikri merasa bersyukur bisa membawa Timnas Indonesia menuju final dan berharap bisa meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026.
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