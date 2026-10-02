Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.45 WIB

Simak 3 Reaksi Pemain Timnas Indonesia Usai Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia meluapkan kegembiraanya setelah berhasil lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka berhasil menang dramatis melawan timnas Bangladesh di Gelora Bung Karno, Jumat (1/10).

Berikut ini ada reaksi tiga pemain Timnas Indonesia di sosial media setelah mengalahkan Bangladesh dan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Siapa saja mereka? Baca terus artikel ini.

1. Luke Vickery

Luke Vickery merasa senang bisa mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia dalam kemenangan melawan Bangladesh. Pemain berusia 20 tahun itu juga antusias menantikan laga final dan meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026.

"Bersyukur bisa mencetak gol pertama saya untuk Indonesia. Pertarungan yang seru. Tinggal satu lagi," kata Luke Vickery di Instagram.

Pemain asal klub Macarthur tersebut masuk pada menit ke-60 dan mencetak gol pada menit ke-90.

2. Emil Audero

Emil Audero menegaskan Timnas Indonesia melakukan segala cara untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Bangladesh sebagai salah satu syarat lolos ke final. Kiper berusia 29 tahun itu ingin semangat tidak pantang menyerah terus dipertahankan hingga laga final.

"Apa pun yang terjadi, bagaimana pun caranya, itulah semangatnya! Bersama-sama menuju final," tulis Emil Audero di Instagram.

Namun, kiper Rayo Vallecano tersebut harus kebobolan dua gol dari Bangladesh pada laga pertamanya di FIFA ASEAN Cup 2026.

3. Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri merasa bersyukur bisa membawa Timnas Indonesia menuju final dan berharap bisa meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Permintaan Mengejutkan Kevin Diks Kepada John Herdman saat Timnas Indonesia Hajar Bangladesh - Image
Sepak Bola Indonesia

Permintaan Mengejutkan Kevin Diks Kepada John Herdman saat Timnas Indonesia Hajar Bangladesh

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.25 WIB

Mitchell Baker Cetak Rekor Sejarah Setelah Samai Catatan Legenda Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Mitchell Baker Cetak Rekor Sejarah Setelah Samai Catatan Legenda Timnas Indonesia

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.20 WIB

John Herdman: Pemain Timnas Indonesia Jadi Korban Bullying hingga Ancaman Pembunuhan - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman: Pemain Timnas Indonesia Jadi Korban Bullying hingga Ancaman Pembunuhan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore