Simak 3 Reaksi Pemain Timnas Indonesia Usai Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia meluapkan kegembiraanya setelah berhasil lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka berhasil menang dramatis melawan timnas Bangladesh di Gelora Bung Karno, Jumat (1/10).

Berikut ini ada reaksi tiga pemain Timnas Indonesia di sosial media setelah mengalahkan Bangladesh dan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Siapa saja mereka? Baca terus artikel ini.

1. Luke Vickery Luke Vickery merasa senang bisa mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia dalam kemenangan melawan Bangladesh. Pemain berusia 20 tahun itu juga antusias menantikan laga final dan meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026.

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"Bersyukur bisa mencetak gol pertama saya untuk Indonesia. Pertarungan yang seru. Tinggal satu lagi," kata Luke Vickery di Instagram.

Pemain asal klub Macarthur tersebut masuk pada menit ke-60 dan mencetak gol pada menit ke-90.

2. Emil Audero Emil Audero menegaskan Timnas Indonesia melakukan segala cara untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Bangladesh sebagai salah satu syarat lolos ke final. Kiper berusia 29 tahun itu ingin semangat tidak pantang menyerah terus dipertahankan hingga laga final.

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"Apa pun yang terjadi, bagaimana pun caranya, itulah semangatnya! Bersama-sama menuju final," tulis Emil Audero di Instagram.

Namun, kiper Rayo Vallecano tersebut harus kebobolan dua gol dari Bangladesh pada laga pertamanya di FIFA ASEAN Cup 2026.