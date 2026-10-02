John Herdman: Pemain Timnas Indonesia Jadi Korban Bullying hingga Ancaman Pembunuhan

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut, sejumlah pemain menjadi korban bullying atau perundungan di media sosial. Bahkan, beberapa anak asuhnya menerima pesan yang berisi ancaman pembunuhan.
Herdman mengungkap hal tersebut setelah Timnas Indonesia bantai Bangladesh 9-2 pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.
Drama 11 gol tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10) malam WIB.
Kemenangan tersebut sekaligus membawa Timnas Indonesia lolos dramatis ke final FIFA ASEAN Cup 2026.
Namun di balik kesuksesan tersebut, ternyata ada persoalan serius yang dialami para pemain di luar lapangan.
Herdman pun meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memberikan komentar terhadap pemain Timnas Indonesia.
Dia menilai kata-kata kasar yang dilontarkan ketika pemain tidak tampil sesuai harapan dapat memberikan tekanan tersendiri.
"Dan saya berharap kalian memperlakukan orang dengan lebih baik. Ketika situasinya sulit, saya berharap kalian memperlakukan orang dengan lebih baik," kata Herdman, dikutip Jumat (2/10).
Menurut Herdman, persoalan yang dihadapi para pemain tidak hanya berupa perundungan.
Sejumlah anak asuhnya juga menerima tudingan yang tidak jelas asal-muasalnya, termasuk Mitchell Baker yang tampil gemilang dengan mencetak lima gol ke gawang Bangladesh.
Meski tidak merinci tudingan yang diarahkan kepada Baker, Herdman menilai komentar-komentar tersebut sudah melewati batas.
Terlebih, perundungan di media sosial dapat memberikan tekanan mental kepada pemain yang sedang menjalankan tugas membela negara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022