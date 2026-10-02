Penjualan Tiket Final FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Thailand dibuka

JawaPos.com - Penjualan tiket pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) WIB telah dibuka pada Jumat (2/10).

Melalui akun Instagram Kita Garuda, PSSI merilis empat kategori yang dapat dibeli di kitagaruda.id/ticket.

Kategori termurah dijual dengan harga Rp 250.000 untuk kategori tribun paling atas atau Upper Garuda.

Untuk kategori di atasnya, yaitu Garuda South/North, PSSI menjual dengan harga Rp 500 ribu.

Kategori itu adalah kategori tribun yang ditempati dua basis besar suporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda.

Kategori berikutnya, Garuda West/East, dijual dengan harga Rp 750.000 ribu, sementara kategori Premium West/East menjadi tiket paling mahal karena dibanderol dengan harga sebesar Rp 1.000.000.

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Laga final FIFA ASEAN Cup dimainkan di SUGBK pada Senin pukul 20.00 WIB.

Sebelum itu, akan digelar laga perebutan tempat ketiga antara runner-up Grup A Malaysia melawan runner-up Grup B.