Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 00.29 WIB

Penjualan Tiket Final FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Thailand dibuka

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (1/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (1/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Penjualan tiket pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) WIB telah dibuka pada Jumat (2/10).

Melalui akun Instagram Kita Garuda, PSSI merilis empat kategori yang dapat dibeli di kitagaruda.id/ticket.

Kategori termurah dijual dengan harga Rp 250.000 untuk kategori tribun paling atas atau Upper Garuda.

Untuk kategori di atasnya, yaitu Garuda South/North, PSSI menjual dengan harga Rp 500 ribu. 

Kategori itu adalah kategori tribun yang ditempati dua basis besar suporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda.

Kategori berikutnya, Garuda West/East, dijual dengan harga Rp 750.000 ribu, sementara kategori Premium West/East menjadi tiket paling mahal karena dibanderol dengan harga sebesar Rp 1.000.000.

Laga final FIFA ASEAN Cup dimainkan di SUGBK pada Senin pukul 20.00 WIB.

Sebelum itu, akan digelar laga perebutan tempat ketiga antara runner-up Grup A Malaysia melawan runner-up Grup B.

Saat ini, runner-up Grup B ditempati oleh Vietnam dengan tiga poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Timnas Indonesia Bantai Bangladesh, Mitch Baker Ngamuk Cetak Quintrick, Ole Romeny Beri Pujian - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Bantai Bangladesh, Mitch Baker Ngamuk Cetak Quintrick, Ole Romeny Beri Pujian

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.27 WIB

Mulai Rp 250 Ribu! Ini List Harga Tiket Timnas Indonesia vs Thailand di Final ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Mulai Rp 250 Ribu! Ini List Harga Tiket Timnas Indonesia vs Thailand di Final ASEAN Cup 2026

Jumat, 2 Oktober 2026 | 21.30 WIB

Timnas Indonesia Pesta Gol 9-2 Lawan Bangladesh, Kevin Diks Ngaku Minta jadi Striker - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Pesta Gol 9-2 Lawan Bangladesh, Kevin Diks Ngaku Minta jadi Striker

Jumat, 2 Oktober 2026 | 19.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore