Penjualan Tiket Final FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Thailand dibuka

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (1/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penjualan tiket pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) WIB telah dibuka pada Jumat (2/10).
Melalui akun Instagram Kita Garuda, PSSI merilis empat kategori yang dapat dibeli di kitagaruda.id/ticket.
Kategori termurah dijual dengan harga Rp 250.000 untuk kategori tribun paling atas atau Upper Garuda.
Baca Juga:Ukir 5 Gol Bersama Timnas Indonesia, Mitchell Baker Samai Rekor Soetjipto Soentoro dan Iswadi Idris
Untuk kategori di atasnya, yaitu Garuda South/North, PSSI menjual dengan harga Rp 500 ribu.
Kategori itu adalah kategori tribun yang ditempati dua basis besar suporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda.
Kategori berikutnya, Garuda West/East, dijual dengan harga Rp 750.000 ribu, sementara kategori Premium West/East menjadi tiket paling mahal karena dibanderol dengan harga sebesar Rp 1.000.000.
Laga final FIFA ASEAN Cup dimainkan di SUGBK pada Senin pukul 20.00 WIB.
Sebelum itu, akan digelar laga perebutan tempat ketiga antara runner-up Grup A Malaysia melawan runner-up Grup B.
Saat ini, runner-up Grup B ditempati oleh Vietnam dengan tiga poin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022