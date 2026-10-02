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Andika Rachmansyah
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.27 WIB

Timnas Indonesia Bantai Bangladesh, Mitch Baker Ngamuk Cetak Quintrick, Ole Romeny Beri Pujian

Selebrasi Mitchell Baker dan Elkan Baggott usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com - Image

Selebrasi Mitchell Baker dan Elkan Baggott usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Ole Romeny melempar pujian kepada Mitchell Baker yang tampil gemilang saat Timnas Indonesia bantai Bangladesh dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengakui striker berusia 19 tahun tersebut tampil luar biasa. 

Timnas Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10) malam WIB. Kemenangan besar tersebut sekaligus membawa skuad Garuda lolos dramatis ke partai final. 

Mitchell Baker tampil menggila dalam laga tersebut dengan mencetak quintrick alias lima gol. Sementara empat gol kemenangan Timnas Indonesia lainnya dicetak oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery, dan Kevin Diks. 

Ole Romeny yang biasanya menjadi mesin gol bagi Timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa rekan setimnya itu memang difokuskan untuk mencetak gol. Selain itu, kata dia, Mitchell Baker juga sangat pintar dalam mencari ruang. 

“Dalam pertandingan-pertandingan seperti ini, keberadaan Mitch memang difokuskan untuk mencetak gol. Dia memiliki naluri pergerakan posisi yang sangat bagus,” kata Ole Romeny usai laga, dikutip Jumat (2/10). 

Penampilan Mitchell Baker memang luar biasa. Namun, sembilan gol yang berhasil dicetak Timnas Indonesia menjadi bukti bahwa setiap pemain punya peluang yang sama untuk mencetak gol. Terbukti, pemain belakang seperti Rizky Ridho, Kevin Diks, dan Justin Hubner, turut mencatatkan namanya di papan skor. 

“Jadi, ya, jika kami bisa mencetak sembilan gol, itu membuktikan bahwa siapa pun bisa mencetak gol,” ujarnya. 

“Kami juga sudah membicarakannya sebelum pertandingan; semua pemain di tim ini mampu mencetak gol, dan penampilan Mitch malam ini sangat luar biasa,” pungkas Ole Romeny. 

Ole Romeny sendiri juga tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Meski tidak mencetak gol, pemain Fortuna Sittard itu sukses menyumbang empat assist dari sembilan gol Timnas Indonesia ke gawang Bangladesh. 

Editor: Banu Adikara
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