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Andika Rachmansyah
Jumat, 2 Oktober 2026 | 21.30 WIB

Mulai Rp 250 Ribu! Ini List Harga Tiket Timnas Indonesia vs Thailand di Final ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia mengheningkan cipta mengenang tragedi Kanjuruhan sebelum melawan Timnas Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menantang Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026. PSSI telah merilis daftar harga tiket laga pamungkas tersebut. 

Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10/2026). Sesuai jadwal, laga puncak tersebut digelar pukul 20.00 WIB. 

Tiket laga final mengalami kenaikan dibanding pertandingan fase grup. Dalam daftar harga yang telah dirilis PSSI, tiket paling murah dibanderol seharga Rp250 ribu untuk kategori Upper Garuda.

Kemudian harga tiket termurah kedua dijual seharga Rp500 ribu untuk kategori Garuda South/North. Bisa dibilang, pemandangan pertandingan pada kategori tersebut cukup ideal bagi suporter yang ingin menyaksikan langsung perjuangan Timnas Indonesia

Atmosfer jalannya pertandingan juga bakal semakin terasa karena bisa satu tribune dengan dua kelompok suporter kenamaan Timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. 

Bagi suporter yang menginginkan kenyamanan lebih, PSSI menyediakan tiket kategori Garuda West/East dengan harga Rp750 ribu. Adapun tiket termahal tersedia untuk kategori Premium West/East yang dibanderol Rp1 juta.

Sebelum final Timnas Indonesia vs Thailand, pertandingan perebutan tempat ketiga akan digelar lebih dulu pada pukul 16.00 WIB. Malaysia yang berstatus runner-up Grup A akan menghadapi runner-up Grup B, dengan Vietnam menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut.

Harga tiket pertandingan perebutan tempat ketiga juga sama dengan laga final. Artinya, para pendukung Malaysia maupun calon lawannya dapat membeli tiket dengan harga yang telah ditetapkan PSSI.

Suporter yang ingin memberikan dukungan langsung ke SUGBK, para penonton wajib memiliki akun Garuda ID yang sudah terverifikasi. Informasi mengenai syarat dan ketentuan pembelian tiket dapat disimak melalui laman resmi Kita Garuda.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dengan cara dramatis. Skuad Garuda memastikan tiket ke partai puncak setelah menghancurkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada laga terakhir Grup A.

Hasil tersebut membuat Indonesia unggul produktivitas gol atas Malaysia meski kedua tim sama-sama mengoleksi tujuh poin. Malaysia sebenarnya juga meraih kemenangan besar setelah menghajar Singapura 6-0, tetapi hasil tersebut belum cukup untuk menggeser posisi Skuad Garuda dari puncak klasemen Grup A.

Editor: Banu Adikara
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