Timnas Indonesia Pesta Gol 9-2 Lawan Bangladesh, Kevin Diks Ngaku Minta jadi Striker

Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks mengaku meminta kepada pelatih John Herdman untuk memainkannya sebagai striker pada akhir laga menghadapi Bangladesh di FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis.
Kevin mengatakan hal ini dilakukannya untuk menjaga tenaganya, sekaligus membantu tim yang saat itu sedang membutuhkan tambahan gol. Inisiatifnya ini membuahkan satu gol untuknya pada menit ke-90+6, yang kemudian membuat Indonesia menang 9-2 dan lolos ke final.
"Iya, di 30 menit terakhir sangat berat bagi saya. Namun, saya mencoba untuk mendorong semua orang di sekitar saya. Saya tidak hanya berjuang untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk semua orang yang ada di sekitar," kata Diks ketika ditemui awak media di mixed zone SUGBK.
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"Dan itulah saya berkata kepada pelatih (John Herdman), 'Pelatih, apakah saya perlu digantikan atau menjadi seorang striker? Karena dengan begitu saya bisa tetap di lapangan dan menunggu bola sebentar serta tidak bermain dengan 10 orang'. Jadi, dia setuju dan saya tetap main sebagai seorang striker dan saya mencetak gol," kata dia.
Pemain Borussia Moenchengladbach tersebut pun mengungkapkan rasa bangganya atas penampilan timnya yang sanggup melewati momen sulit, hingga akhirnya secara dramatis lolos ke final.
Sebelum laga ini, momen yang sama dikatakan Kevin terjadi melawan Malaysia, ketika timnya menahan gempuran-gempuran tim Harimau Malaya itu dengan 10 pemain sejak kartu merah Thom Haye pada menit ke-37.
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"Kami di babak pertama bermain sangat bagus. Tentu saja gol di mana kami kebobolan tidak menjadikan kami sempurna. Tapi, berjuang sekeras itu setelah tiga pertandingan dalam enam hari atau enam setengah hari itu sangat sulit. Tapi, saya bangga pada para pemain," kata dia.
Di final, Indonesia bertemu dengan Thailand yang saat ini sudah dipastikan menjadi juara Grup B meski mereka belum memainkan laga terakhirnya. Laga ini dimainkan di SUGBK pada Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.
Menuju ke laga itu, Kevin menyebut bahwa Thailand adalah tim yang bagus, tetapi untuk saat ini ia ingin menikmati kemenangan berharga yang membawa tim Garuda ke final.
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