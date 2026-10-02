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Andika Rachmansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 00.06 WIB

Ukir 5 Gol Bersama Timnas Indonesia, Mitchell Baker Samai Rekor Soetjipto Soentoro dan Iswadi Idris

Mitchell Baker saat lawan Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Mitchell Baker saat lawan Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Mitchell Baker cetak lima gol dalam kemenangan telak 9-2 Timnas Indonesia atas Bangladesh di laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Catatan quintrick atau lima gol tersebut membuatnya menyamai rekor legenda Garuda seperti Soetjipto Soentoro dan Iswadi Idris. 

Pesta gol Timnas Indonesia ke gawang Bangladesh berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10) malam WIB.

Penampilan Mitchell Baker dalam laga tersebut sangat menyita perhatian karena menyumbang setengah dari jumlah gol skuad Garuda. 

Empat gol Timnas Indonesia lainnya dicetak oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery, dan Kevin Diks.

Ini menjadi bukti bahwa skuad Garuda tidak hanya mengandalkan sosok penyerang saja, melainkan para pemain belakang skuad Garuda juga bisa mencetak gol. 

Gol Mitchell Baker paling krusial terjadi pada menit 90+7, yang menjadi gol kemenangan Timnas Indonesia.

Gol kesembilan tersebut sangat krusial karena memastikan Timnas Indonesia lolos dramatis ke partai final dengan unggul produktivitas gol atas Malaysia. 

Koleksi lima gol tersebut sekaligus membuat Mitchell Baker memimpin daftar top skor sementara FIFA ASEAN Cup 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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