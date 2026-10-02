Striker Naturalisasi Malaysia Nyinyir usai Timnas Indonesia Lolos Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Striker naturalisasi Malaysia, Bergson da Silva, menjadi sorotan. Pasalnya, ia nyinyir setelah Timnas Indonesia menang telak atas Bangladesh sekaligus lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia lolos secara dramatis usai bantai Bangladesh dengan skor 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10) malam WIB. Dibilang dramatis karena skuad Garuda sukses mencetak dua gol penentu pada masa injury time.

Dua gol penentu pada menit-menit akhir tersebut sekaligus mengubur mimpi Malaysia lolos ke final meski sukses menang telak 6-0 atas Singapura. Timnas Indonesia finis posisi pertama klasemen Grup A karena unggul produktivitas gol meski punya poin yang sama dengan Malaysia, yakni tujuh poin.

Kemenangan dramatis Timnas Indonesia tersebut direspons negatif oleh kubu Malaysia, salah satunya Bergson. Striker naturalisasi asal Brasil tersebut merasa bahwa skuad Garuda selaku tuan rumah bermain curang.

Hal yang paling Bergson soroti adalah terkait perubahan waktu injury time dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh. Dalam situasi tersebut, wasit keempat mengangkat papan tanda tambahan waktu selama dua menit, namun kemudian menggantinya menjadi tujuh menit.

“Posting ini juga: mereka awalnya memberikan waktu tambahan 2 menit, lalu entah dari mana mengubahnya menjadi 7 menit, dan mereka mencetak dua gol terakhir hanya dalam satu menit,” tulis Bergson dalam kolom komentar unggahan di akun Instagram @seasiagoal, Jumat (2/10).

Kemudian, Bergson juga menilai Timnas Indonesia diuntungkan karena selalu bermain terpusat di SUGBK. Lain cerita dengan Malaysia yang harus memainkan laga pamungkas melawan Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Namun, yang paling ia soroti adalah mengenai perubahan masa injury time.

“Hahaha, apa yang sebenarnya absurd? Seluruh turnamen ini memang seperti menguntungkan mereka. Mereka memainkan ketiga pertandingan di Jakarta pada malam hari, sementara tim nasional lainnya bermain di Bandung dan pada sore hari, dengan jadwal pertandingan setiap dua hari sekali,” tutur Bergson.

“Dan pada pertandingan hari ini, mereka awalnya memberikan waktu tambahan 2 menit, lalu tiba-tiba mengubahnya menjadi 7 menit. Mereka mencetak dua gol pada dua menit terakhir masa tambahan waktu. Jadi, apa sebenarnya yang absurd?,” tambahnya.