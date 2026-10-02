Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Slovakia di Liga Nations UEFA: Sokoli Tahan Imbang

JawaPos.com — Kepulauan Faroe diprediksi menahan Slovakia 1-1 pada laga Liga Nations UEFA 2026/2027 di Torsvollur, Sabtu (3/10/2026) pukul 01.45 WIB, setelah tuan rumah belum terkalahkan dari dua pertandingan Grup C3, sedangkan Slovakia datang dengan dua kemenangan beruntun.

Kepulauan Faroe Belum Terkalahkan Kepulauan Faroe memasuki pertandingan ini dengan modal dua hasil imbang di Grup C3 Liga Nations UEFA. Tim asuhan Eydun Klakstein bermain 1-1 melawan Kazakhstan pada 26 September, kemudian kembali meraih skor identik ketika menghadapi Moldova pada Selasa.

Hasil tersebut membuat Kepulauan Faroe mengoleksi dua poin dan menempati posisi kedua Grup C3. Meski berada di peringkat 123 FIFA, performa mereka sepanjang 2026 cukup memberikan alasan untuk optimistis karena hanya sekali menelan kekalahan.

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Dalam 10 pertandingan terakhir, Kepulauan Faroe bahkan mencatat enam kemenangan. Catatan kandang mereka juga menjadi modal penting karena hanya satu kekalahan sejak Oktober 2023, termasuk tiga kemenangan dalam empat pertandingan kandang terakhir.

Situasi tersebut membuat laga melawan Slovakia berpotensi berlangsung lebih ketat dari perbedaan peringkat FIFA kedua tim. Kepulauan Faroe mungkin tidak memiliki materi pemain sekuat Slovakia, tetapi konsistensi di kandang bisa menjadi faktor penting untuk menjaga peluang meraih poin.

Slovakia Sedang Memimpin Grup C3 Slovakia datang dengan tren yang lebih meyakinkan setelah memenangi dua pertandingan pertama Grup C3. Tim yang kembali ditangani Vladimir Weiss tersebut mengalahkan Moldova 2-0 pada laga pembuka sebelum menundukkan Kazakhstan 2-1 di Kosice pada Selasa.



Kemenangan atas Kazakhstan membuat Slovakia berada di puncak klasemen dengan enam poin. Mereka unggul empat angka dari Kepulauan Faroe yang berada di posisi kedua, sehingga tambahan tiga poin di Torsvollur akan memperlebar jarak sekaligus memperkuat posisi mereka.



Weiss juga mencatat awal positif dalam periode keduanya sebagai pelatih Slovakia. Dari empat pertandingan sejak ditunjuk pada Mei, pelatih berusia 62 tahun itu membawa Slovakia meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang.



Kemenangan 2-1 atas Malta pada 1 Juni menjadi pertandingan pertama Weiss dalam periode keduanya. Slovakia kemudian mengalahkan Moldova 2-0 lewat gol Ivan Schranz dan Ondrej Duda, sebelum kembali menang 2-1 atas Kazakhstan.

Rekor Tandang Bisa Jadi Masalah Slovakia Meski sedang berada di puncak Grup C3, Slovakia memiliki satu catatan yang membuat pertandingan melawan Kepulauan Faroe sulit diprediksi. Tim berjuluk Falcons tersebut kalah dalam enam dari tujuh pertandingan tandang terakhir.



Catatan itu berbanding terbalik dengan performa Kepulauan Faroe di kandang. Tuan rumah hanya sekali kalah di markas sendiri sejak Oktober 2023, sehingga Slovakia harus menghadapi lawan yang sedang percaya diri ketika bermain di hadapan pendukungnya.



Perbedaan kualitas tetap membuat Slovakia lebih diunggulkan secara materi. Namun, pertandingan ini berpotensi menjadi ujian bagi lini belakang Slovakia jika Kepulauan Faroe mampu mempertahankan organisasi permainan seperti ketika meraih dua hasil imbang sebelumnya.



Di sisi lain, Slovakia punya pemain berpengalaman seperti Stanislav Lobotka, Milan Skriniar, Ondrej Duda, Lukas Haraslin, dan David Hancko. Kombinasi pengalaman tersebut bisa menjadi pembeda, tetapi masalah performa tandang membuat peluang laga berakhir ketat tetap terbuka.

Prediksi Susunan Pemain Kepulauan Faroe vs Slovakia Klakstein diperkirakan tidak melakukan banyak perubahan dari tim yang bermain imbang melawan Moldova. Adrian Justinussen kemungkinan menjadi ujung tombak, dengan dukungan Aki Samuelsen dan Hanus Sorensen dari lini serang.



Mattias Hellisdal dan Geza David Turi diperkirakan mengisi lini tengah. Sementara itu, Samuel Johansen Chukwudi, Gunnar Vatnhamar, dan Andrias Edmundsson berpeluang kembali menjadi bagian dari tiga bek Kepulauan Faroe.



Slovakia kemungkinan mengandalkan David Strelec sebagai penyerang tengah. Leo Sauer dan Lukas Haraslin diproyeksikan mengisi sisi serangan, sementara Lobotka menjadi poros penting di lini tengah bersama Tomas Suslov dan Duda.



Di pertahanan, Skriniar dan Adam Obert diperkirakan berada di jantung pertahanan. Martin Valjent serta Hancko kemungkinan mengisi posisi di sisi belakang untuk membantu Slovakia menjaga keunggulan kualitas mereka.