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Andika Rachmansyah
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Indonesia ke Final, John Herdman Kaget Malaysia Bantai Singapura 6-0

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan pandangannya soal kemenangan telak Malaysia atas Singapura pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengaku terkejut melihat Malaysia bisa menang telak 6-0 atas lawannya tersebut. 

Malaysia menang telak atas Singapura dengan skor 6-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (1/10) malam WIB. Kemenangan telak tersebut nyaris membawa skuad Harimau Malaya ke final sekaligus menggagalkan asa Timnas Indonesia ke partai pamuncak. 

Akan tetapi, Malaysia harus gigit jari karena Timnas Indonesia berhasil menang telak 9-2 atas Bangladesh. Dua gol pada masa injury time yang dicetak Kevin Diks dan Mitchell Baker membuat skuad Garuda lolos ke partai final secara dramatis. 

Herdman menyadari situasi sengit di Grup A mengharuskan Malaysia menang dalam laga terakhir agar bisa lolos ke final. Namun, juru taktik asal Inggris tersebut mengaku heran karena Harimau Malaya bisa membantai Singapura enam gol tanpa balas. 

“Kami tahu apa yang terjadi dalam pertandingan lainnya. Kami hanya tidak tahu bagaimana mungkin Malaysia bisa mengalahkan Singapura 6-0,” kata Herdman usai laga, dikutip Jumat (2/10/2026). 

Herdman terkejut dengan hasil kemenangan mencolok tersebut karena pertemuan Malaysia dengan Singapura hampir selalu berjalan sengit. Bahkan, pada pertemuan terakhir, The Lions -julukan Timnas Singapura- berhasil bantai Harimau Malaya dengan skor 3-0. 

“Kalau melihat sejarah pertemuan mereka, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya skornya 1-1, 2-1, atau 2-0. Skor terbesar sebelumnya adalah 4-1,” ujar Herdman. 

“Jadi kami sangat terkejut ketika gol demi gol masuk,” ungkapnya. 

Timnas Indonesia lolos ke final setelah mengamankan posisi pertama Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan koleksi tujuh poin. Torehan poin tersebut sama seperti Malaysia, namun skuad Garuda unggul produktivitas gol.

Timnas Indonesia akan menantang Thailand dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) mendatang. Sebagai tuan rumah, Skuad Garuda diharapkan bisa mewujudkan target yang telah ditetapkan yakni juara FIFA ASEAN Cup 2026

Editor: Hendra
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