Prediksi Skor Finlandia vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Tundukkan Tuan Rumah

JawaPos.com — Finlandia menjamu Albania pada matchday lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027 di Helsinki, Sabtu (3/10/2026) pukul 01.45 WIB, dengan tuan rumah mengoleksi empat poin dan Albania enam poin dari dua laga.

Albania datang sebagai pemuncak Grup 1 League C setelah meraih dua kemenangan, tetapi Finlandia punya catatan pertemuan historis yang cukup kuat.

Finlandia Punya Modal Empat Poin Finlandia membuka Liga Nations UEFA 2026/2027 dengan kemenangan telak 7-0 atas San Marino, sebelum bermain imbang 0-0 melawan Belarus. Hasil tersebut membuat tim asuhan Jacob Friis mengumpulkan empat poin dan menempati posisi kedua Grup 1 League C.

Catatan Finlandia di kompetisi ini juga cukup berimbang dengan 11 kemenangan, tiga hasil imbang, dan 12 kekalahan dari 26 pertandingan. Finlandia sebelumnya tampil di League B pada edisi 2020/2021, 2022/2023, dan 2024/2025, tetapi harus turun kasta setelah kampanye terakhir.

Laga melawan Albania menjadi bagian penting dari jadwal Finlandia pada jeda internasional kali ini. Setelah pertandingan tersebut, Finlandia masih harus bertandang menghadapi Belarus pada 6 Oktober.

Secara historis, Finlandia juga memiliki catatan positif ketika menghadapi Albania. Dari tujuh pertemuan sebelumnya, Finlandia mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Albania Belum Terbendung di Grup 1 Albania menjadi satu-satunya tim yang mengoleksi enam poin dari dua pertandingan awal Grup 1 League C. Tim berjuluk Kuq e Zinjtë itu mengawali kampanye dengan kemenangan 2-0 atas Belarus sebelum kembali menang 3-0 ketika menghadapi San Marino.



Dengan enam poin, Albania berada di puncak klasemen, unggul dua poin atas Finlandia yang menempati posisi kedua. Belarus berada di urutan ketiga dengan selisih lima poin dari Albania setelah menjalani dua pertandingan.



Rekor Albania di Liga Nations UEFA mencatat delapan kemenangan, lima hasil imbang, dan sembilan kekalahan dari 22 pertandingan. Ini menjadi kampanye ketiga mereka di League C setelah sebelumnya tampil di kasta tersebut, sementara Albania sempat bermain di League B pada edisi 2022/2023 dan 2024/2025.



Meski sedang berada dalam tren positif, Albania punya catatan kurang meyakinkan ketika berhadapan dengan Finlandia. Albania kalah dalam tiga dari empat pertemuan terakhir dan terakhir kali mengalahkan Finlandia terjadi pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia September 1980.

Duel Pohjanpalo dan Manaj Jadi Sorotan Finlandia tidak memiliki laporan cedera maupun pemain yang terkena skorsing menjelang pertandingan. Kondisi tersebut memberi Jacob Friis keleluasaan untuk mempertahankan komposisi pemain yang membawa mereka meraih empat poin dari dua pertandingan.



Joel Pohjanpalo diperkirakan kembali menjadi tumpuan di lini depan Finlandia. Penyerang berusia 32 tahun itu sudah mencetak 22 gol dari 91 penampilan bersama tim nasional Finlandia dan berpotensi mendapat dukungan dari Topi Keskinen di area serang.



Lukas Hradecky juga diprediksi tetap mengawal gawang Finlandia dalam pertandingan di Helsinki. Sementara itu, lini tengah dapat diisi Kairinen, Markhiev, dan Kamara, dengan Walta menjadi salah satu opsi di belakang Pohjanpalo dan Keskinen.



Di kubu Albania, pelatih Rolando Maran berpeluang mempertahankan susunan pemain yang tampil dalam dua kemenangan sebelumnya. Rey Manaj menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencatatkan 12 gol dari 47 penampilan untuk tim nasional Albania.



Myrto Uzuni dan Anis Mehmeti juga diproyeksikan menjadi bagian penting dari lini serang Albania. Dengan komposisi tersebut, Albania diperkirakan tetap mengandalkan kombinasi Manaj, Uzuni, Mehmeti, dan Muci untuk memberikan ancaman kepada pertahanan Finlandia.

Prediksi Skor Finlandia vs Albania Pertandingan di Helsinki berpotensi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengawali kompetisi dengan catatan positif. Finlandia punya keunggulan bermain di kandang serta rekor empat kemenangan dari tujuh pertemuan dengan Albania, sedangkan tim tamu membawa modal enam poin dari dua laga.



Namun, performa Albania pada dua pertandingan pertama menunjukkan konsistensi yang cukup kuat di depan gawang.

Mereka mencetak lima gol tanpa kebobolan saat mengalahkan Belarus dan San Marino, sementara Finlandia juga belum kebobolan dalam pertandingan terakhir setelah menahan Belarus 0-0.

Pertemuan kali ini bisa menjadi ujian bagi pertahanan kedua tim sekaligus kesempatan bagi Finlandia untuk memangkas jarak dua poin dengan Albania. Di sisi lain, kemenangan akan membuat Albania semakin kokoh di puncak Grup 1 League C dengan menyapu bersih tiga pertandingan.

Melihat keseimbangan kekuatan dan performa kedua tim, pertandingan berpotensi ditentukan oleh efektivitas lini depan. Albania diprediksi mampu memanfaatkan momentum dua kemenangan awal untuk mencuri kemenangan tipis di Helsinki dengan skor imbang.

Prediksi skor: Finlandia 1-2 Albania