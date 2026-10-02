Prediksi Skor Prancis vs Italia di Liga Nations UEFA: Les Bleus Tundukkan Perlawanan Tim Tamu

JawaPos.com — Prancis diprediksi mengalahkan Italia 2-1 pada matchday ketiga Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stade de France, Sabtu (3/10/2026) pukul 01.45 WIB. Les Bleus datang dengan enam poin dari dua laga, sedangkan Italia mengoleksi tiga poin setelah kalah dari Belgia dan menang telak 4-1 atas Turki.

Prancis Bidik Kemenangan Ketiga Beruntun Prancis tampil sempurna dalam dua pertandingan awal Liga Nations UEFA 2026/2027 dengan mengalahkan Turki 1-0 dan Belgia 1-0. Dua kemenangan tersebut membuat Les Bleus memimpin Grup 1 League A dengan koleksi enam poin.



Zinedine Zidane menjadi sosok penting di balik start impresif tersebut setelah mencatatkan dua kemenangan dalam dua pertandingan tandang pertamanya sebagai pelatih Prancis.

Kylian Mbappe mencetak gol kemenangan saat menghadapi Turki, sementara Michael Olise menjadi penentu kemenangan atas Belgia setelah masuk dari bangku cadangan.

Prancis juga memiliki catatan positif saat berhadapan dengan Belgia karena berhasil memenangkan tujuh pertemuan terakhir. Namun, duel melawan Italia akan menjadi ujian berbeda karena Gli Azzurri memiliki materi pemain yang mampu memberikan tekanan lebih besar kepada lini pertahanan Les Bleus.

Pertandingan di Paris juga memiliki nilai emosional bagi Zidane karena Italia merupakan salah satu negara yang sangat lekat dengan perjalanan kariernya. Zidane pernah memperkuat Juventus selama lima tahun dan menghadapi Italia pada pertandingan terakhirnya sebagai pemain, yakni final Piala Dunia 2006.

Italia Bangkit Setelah Dipermalukan Belgia Italia mengawali perjalanan di Grup 1 dengan hasil mengecewakan setelah kalah 0-2 dari Belgia di kandang sendiri. Roberto Mancini kemudian merespons hasil tersebut dengan melakukan perubahan dan membawa Gli Azzurri meraih kemenangan besar 4-1 atas Turki.



Kemenangan di Bursa menunjukkan Italia memiliki kemampuan menyerang yang jauh lebih berbahaya ketika mendapatkan ruang. Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode, dan Pio Esposito masing-masing mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan tersebut.



Kayode menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian setelah memberikan kontribusi besar dalam debut seniornya bersama Italia. Sementara itu, Pio Esposito kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol keempat Italia sekaligus gol keenamnya dalam 11 pertandingan internasional.



Mancini kini harus menjaga momentum tersebut saat Italia menghadapi Prancis. Gli Azzurri juga sedang mempersiapkan regenerasi skuad setelah kembali gagal dalam kualifikasi Piala Dunia, sehingga Liga Nations UEFA menjadi bagian penting dari persiapan menuju turnamen berikutnya.

Prancis Punya Masalah di Lini Depan Prancis kemungkinan kembali melakukan rotasi setelah menjalani empat pertandingan kompetitif dalam 11 hari. Pada pertandingan terakhir, hanya Mike Maignan dan Maxence Lacroix yang tetap berada di starting XI setelah Zidane melakukan banyak perubahan.



Kondisi Kylian Mbappe juga menjadi perhatian setelah penyerang tersebut mengalami cedera ketika mencetak gol kemenangan atas Turki. Esteban Lepaul menjadi pilihan utama saat melawan Belgia, tetapi Ousmane Dembele berpeluang kembali menjadi starter menghadapi Italia.



Absennya Ibrahima Konate dan William Saliba juga membuat Zidane harus mencari kombinasi baru di jantung pertahanan. Jeremy Jacquet sebelumnya dimainkan bersama Lacroix, sedangkan Andy Diouf dan Lucas Da Cunha mendapatkan kesempatan menjalani debut internasional.



Dengan kemungkinan perubahan susunan pemain, Prancis tetap memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menjaga intensitas permainan. Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, dan Desire Doue dapat menjadi sumber ancaman dari lini serang Les Bleus.

Italia Andalkan Duet Esposito Italia juga memiliki beberapa opsi menarik di lini depan, terutama setelah Pio Esposito tampil produktif bersama tim nasional. Penyerang Inter Milan itu sebelumnya bermain bersama sang saudara, Sebastiano Esposito, ketika menghadapi Turki.



Absennya Mateo Retegui dan cedera yang dialami Giacomo Raspadori membuat persaingan posisi penyerang Italia semakin terbuka. Moise Kean dan Gianluca Scamacca juga menjadi kandidat untuk mengisi lini depan bersama keluarga Esposito.



Di lini tengah, Nicolo Barella, Nicolo Fagioli, dan Sandro Tonali dapat menjadi kunci permainan Italia. Barella termasuk pemain yang berpeluang kembali masuk skuad setelah sebelumnya tidak dimainkan pada pertandingan melawan Turki.



Italia juga mempunyai catatan head-to-head yang cukup berimbang dalam beberapa pertemuan terakhir. Sejak kemenangan Italia atas Prancis pada final Piala Dunia 2006, kedua negara sudah enam kali bertemu dengan Prancis unggul 4-2.