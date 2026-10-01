Noha Pohan Simangunsong Pilih Finlandia, Timnas Indonesia U-17 Kehilangan Gelandang Masa Depan

JawaPos.com — Noha Pohan Simangunsong resmi berganti asosiasi dari Indonesia ke Finlandia pada 30 September 2026 setelah sebelumnya membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2026 Qatar.

Gelandang 16 tahun itu kini tercatat sebagai pemain Finlandia setelah FIFA mengesahkan perubahan asosiasinya dari PSSI ke Suomen Palloliitto.

Noha Pohan Resmi Ganti Asosiasi ke Finlandia Perubahan asosiasi Noha Pohan Simangunsong tercatat dalam platform FIFA Change of Association per 30 September 2026. Namanya kini tidak lagi terafiliasi dengan PSSI, melainkan Suomen Palloliitto atau federasi sepak bola Finlandia.

Keputusan tersebut menjadi kehilangan bagi Timnas Indonesia karena Noha sempat diproyeksikan sebagai salah satu gelandang masa depan skuad Garuda. Namun, pilihan sudah diambil pemain berusia 16 tahun itu setelah menjalani perjalanan sepak bola di dua negara.

Noha Pohan sendiri tumbuh dalam ekosistem sepak bola Eropa. Saat ini, pemain berposisi gelandang bertahan tersebut tergabung di akademi klub Belanda, NAC Breda Youth.

Punya Darah Batak dan Finlandia Noha Pohan memiliki darah Batak dari sang ayah yang menurunkan nama Simangunsong. Sementara itu, ibunya berasal dari Finlandia sehingga sang pemain memiliki jalur untuk memperkuat negara tersebut di level internasional.

Koneksi dengan sepak bola Finlandia sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi Noha. Berdasarkan catatan Transfermarkt, ia pernah memperkuat Timnas Finlandia U-15 pada 6 Februari 2025.

Setelah berganti asosiasi, Noha kini memiliki peluang untuk melanjutkan perjalanan internasional bersama Finlandia. Pengesahan perubahan asosiasi oleh FIFA pada 30 September 2026 membuat status sepak bola internasionalnya mengikuti federasi Finlandia.