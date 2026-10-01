Dramatis! Timnas Indonesia Lolos Final FIFA ASEAN Cup 2026 Setelah Bantai Bangladesh

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Rayhan Putra Prihambudi/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga dramatis tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10), malam WIB.
Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia keluar sebagai juara Grup A sekaligus mengamankan tiket final. Skuad Garuda yang sama-sama mengoleksi tujuh poin dengan Malaysia berhak keluar sebagai juara grup karena unggul selisih gol.
Hasil kemenangan telak Timnas Indonesia atas Bangladesh menjadi pil pahit bagi Malaysia. Padahal, tim berjuluk Harimau Malaya tersebut sudah menang meyakinkan 6-0 atas Singapura, namun harus puas finis runner-up.
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Di partai final, Timnas Indonesia akan melawan Thailand yang keluar sebagai juara Grup B. Laga pamungkas akan berlangsung pada Senin (5/10) mendatang.
Timnas Indonesia tampil sangat agresif sejak menit awal. Skuad Garuda menekan pertahanan Bangladesh, karena butuh kemenangan telak untuk menjaga asa lolos ke final.
Pada menit ke-11, Timnas Indonesia berhasil membuka keran golnya lewat gol Mitchell Baker. Penyerang berpostur jangkung tersebut menjebol gawang Bangladesh setelah menerima umpan silang dari Ole Romeny.
Gol tersebut membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menggempur pertahanan Harimau Bengal -julukan Timnas Bangladesh. Alhasil, skuad Garuda sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-20 lewat gol yang kembali dicetak Mitchell Baker.
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Keran gol Timnas Indonesia ttidak berhenti sampai disitu. Setelah terus melakukan gempuran, skuad Garuda kembali berhasil menjebol gawang Bangladesh pada menit ke-32. Kali ini, gol ketiga tersebut dicetak oleh Rizky Ridho setelah memanfaatkan kesalahan antisipasi pemain lawan.
Asyik menyerang, gawang Timnas Indonesia harus kecolongan pada menit ke-36 lewat tandukan Mohammed Shahriar Emon. Namun gol tersebut langsung dibalas oleh Mitchell Baker hanya dengan selang waktu satu menit. Striker berusia 19 tahun itu mencetak hattrick sekaligus membawa timnya unggul 4-1.
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