4 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Pemain Mengheningkan Cipta Jelang Timnas Indonesia vs Bangladesh

JawaPos.com - Para pemain Timnas Indonesia dan Bangladesh mengheningkan cipta jelang kick-off di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10) malam WIB. Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang empat tahun Tragedi Kanjuruhan.

Kedua tim berdiri di tengah lapangan dan mengikuti minutes of silence sebelum pertandingan dimulai. Penghormatan tersebut dilakukan tepat pada 1 Oktober, tanggal ketika Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 2022.

Tragedi Kanjuruhan terjadi setelah pertandingan Super League antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persebaya sebelum kericuhan pecah selepas pertandingan.

Tragedi tersebut menelan 135 korban jiwa dan menyebabkan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Empat tahun berlalu, luka akibat peristiwa tersebut masih belum sepenuhnya pulih bagi keluarga korban dan masyarakat sepak bola Indonesia.

Penghormatan terhadap korban Tragedi Kanjuruhan dilakukan di tengah perjuangan Timnas Indonesia untuk merebut tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda saat ini menduduki peringkat kedua klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dan mengemas empat poin.

Jumlah poin tersebut sama seperti Malaysia yang menduduki peringkat pertama klasemen Grup A. Timnas Indonesia berada di bawah rivalnya karena kalah selisih gol.

Karena itu, pertandingan melawan Bangladesh menjadi laga krusial bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia wajib menang dengan skor meyakinkan untuk menjaga asa lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Pada waktu yang bersamaan, Malaysia juga menjalani pertandingan terakhir Grup A melawan Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Hasil kedua pertandingan tersebut akan menentukan tim yang berhak menjadi juara Grup A dan melaju ke final untuk menghadapi Thailand yang telah lebih dulu mengamankan tiket dari Grup B.