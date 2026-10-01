Mitchell Baker Menggila! Timnas Indonesia Unggul Telak 6-1 atas Bangladesh di Babak Pertama

Selebrasi Mitchell Baker dan Ole Romeny usai membobol gawang Timnas Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia unggul telak 6-1 atas Bangladesh pada babak pertama laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10), malam WIB, Mitchell Baker tampil menggila dengan mecetak empat gol dalam keunggulan tersebut.
Timnas Indonesia tampil sangat agresif sejak menit awal. Skuad Garuda menekan pertahanan Bangladesh, karena butuh kemenangan telak untuk menjaga asa lolos ke final.
Pada menit ke-11, Timnas Indonesia berhasil membuka keran golnya lewat gol Mitchell Baker. Penyerang berpostur jangkung tersebut menjebol gawang Bangladesh setelah menerima umpan silang dari Ole Romeny.
Gol tersebut membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menggempur pertahanan Harimau Bengal - julukan Timnas Bangladesh. Alhasil, skuad Garuda sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-20 lewat gol yang kembali dicetak Mitchell Baker.
Keran gol Timnas Indonesia ttidak berhenti sampai disitu. Setelah terus melakukan gempuran, skuad Garuda kembali berhasil menjebol gawang Bangladesh pada menit ke-32. Kali ini, gol ketiga tersebut dicetak oleh Rizky Ridho setelah memanfaatkan kesalahan antisipasi pemain lawan.
Asyik menyerang, gawang Timnas Indonesia harus kecolongan pada menit ke-36 lewat tandukan Mohammed Shahriar Emon. Namun gol tersebut langsung dibalas oleh Mitchell Baker hanya dengan selang waktu satu menit. Striker berusia 19 tahun itu mencetak hattrick sekaligus membawa timnya unggul 4-1.
Mitchell Baker kembali menunjukkan taringnya. Pada menit ke-42, pemain naturalisasi tersebut lagi-lagi mencetak gol usai memanfaatkan umpan dari Justin Hubner. Timnas Indonesia untuk sementara unggul 5-1 atas Bangladesh.
Ketika pertandingan babak pertama dirasa akan habis, Timnas Indonesia secara mengejutkan kembali menambah pundi-pundi golnya di injury time. Gol tersebut dicetak lewat tandukan Justin Hubner. Hasilnya, skuad Garuda unggul telak 6-1 atas Bangladesh di babak pertama.
Timnas Indonesia: Emil Audero (PG); Rizky Ridho, Elkan Baggott, Justin Hubner; Kevin Diks, Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Calvin Verdonk; Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Mitchell Baker.
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