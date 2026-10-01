Starting XI Timnas Indonesia vs Bangladesh: Emil Audero dan Rizky Ridho Starter!

Emil Audero siap tampil membela Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh. (Instagram/@emil_audero)
JawaPos.com - Daftar susunan pemain Timnas Indonesia melawan Bangladesh dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 telah diketahui. Emil Audero dan Rizky Ridho dipercaya pelatih John Herdman untuk tampil sejak menit pertama.
Pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10), dengan kick-off pukul 19.30 WIB.
Pada laga krusial tersebut, Herdman melakukan beberapa perubahan komposisi pemain, khususnya pada sektor pertahanan. Kali ini, Emil Audero dipercaya menggantikan Maarten Paes di bawah mistar gawang.
Ini menjadi penampilan perdana Emil Audero di FIFA ASEAN Cup 2026. Dalam dua laga Timnas Indonesia sebelumnya, posisi penjaga gawang selalu dihuni oleh Maarten Paes. Hasilnya pun cukup positif, yang mana gawang skuad Garuda selalu nirbobol.
Kemudian, Herdman kali ini juga memberikan menit bermain sejak awal kepada Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta tersebut menggantikan Dean James dan akan bekerja sama dengan Justin Hubner serta Elkan Baggott.
Berali ke sektor tengah, Joey Pelupessy akan berduet dengan Ivar Jenner untuk menjaga keseimbangan. Mereka bakal dibantu dengan Kevin Diks dan Calvin Verdonk di sisi sayap yang bisa menjadi pemain bertahan ketika situasi tertekan.
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Untuk mendukung serangan dari sisi sayap, Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny kembali mendapat kepercayaan. Sementara itu, Mitchell Baker tetap menjadi tumpuan untuk memburu gol ke gawang Bangladesh. Peran tiga juru gedor itu diharapkan mampu memaksimalkan peluang demi membantu Indonesia mengejar selisih gol dari Malaysia.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sekarang menduduki posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi empat poin, sama seperti Malaysia. Skuad Garuda kalah produktivitas gol dari Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- sehingga membuat jalan menuju laga final semakin terjal.
Dengan situasi tersebut, satu-satunya hasil yang wajib diraih Timnas Indonesia adalah kemenangan. Namun kemenangan saja juga masih belum cukup. Skuad Garuda harus menang meyakinkan sehingga unggul selisih gol atas Malaysia.
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