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Jumat, 2 Oktober 2026 | 00.52 WIB

Cara Timnas Indonesia Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih timnas Indonesia John Herdman saat Latihan skuad Garuda jelang menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih timnas Indonesia John Herdman saat Latihan skuad Garuda jelang menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia harus mengalahkan Bangladesh dengan skor besar pada laga penentuan tempat ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dari Grup A.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (1/10) pukul 19.30 WIB, kemenangan besar akan meningkatkan peluang Garuda melangkah ke final, melewati pimpinan klasemen sementara Malaysia yang pada waktu bersamaan berjumpa Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Dikutip dari keterangan resmi PSSI, Kamis, jelang laga malam nanti, tak salah jika menilik ke laga sebelumnya saat Kevin Diks dan kolega bermain imbang 0-0 melawan Malaysia.

Terlihat jelas perjuangan tim Garuda di laga tersebut, yang sepantasnya harus dihargai dan terus didukung agar Garuda semakin solid seiring perjalanan waktu

Pertandingan Indonesia melawan Malaysia di SUGBK pada Senin lalu meninggalkan kisah yang jauh lebih besar daripada angka 0-0 di papan skor.

Pasalnya, sejak menit ke-37 setelah kartu merah Thom Haye melalui tinjauan VAR, Indonesia harus bertahan dengan 10 pemain. Hampir satu jam mereka bermain dalam keadaan kehilangan satu orang, tetapi tidak kehilangan keberanian.

Pada babak kedua, Malaysia menguasai tekanan dan terus mengirim ancaman. Maarten Paes berdiri sebagai benteng terakhir. Elkan Baggott dan Justin Hubner berulang kali memblok bola, sementara Kevin Diks mengawal sisi kanan sebagai kapten.

Joey Pelupessy bekerja di depan garis pertahanan untuk menjaga jarak antarlini. Di ujung pertandingan, Paes melakukan penyelamatan penting dan Hubner menyapu bola dari garis gawang.

Bagi Baggott, perjuangan itu menuntut perubahan sikap seketika. “Kita tahu ketika kita main 10 pemain kita harus adaptasi dengan kekurangan skuad itu,” ujar dia.

Editor: Edi Yulianto
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