Timnas Indonesia Jalani Laga Pamungkas Lawan Bangladesh, Rizky Ridho: Semoga Rezekinya ke Final

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyadari jalan timnya menuju partai final FIFA ASEAN Cup 2026 cukup terjal. Pemain Persija Jakarta itu berharap skuad Garuda bisa melewati tantangan berat tersebut.
Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10/2026) pukul 19.30 WIB. Bagi skuad Garuda, pertandingan ini menjadi laga hidup-mati karena menentukan nasib lolos ke final.
Timnas Indonesia tak hanya membutuhkan kemenangan atau tambahan tiga poin dari pertandingan melawan Bangladesh. Skuad Garuda juga wajib mencetak banyak gol dalam laga tersebut demi melampaui selisih gol dari Malaysia.
Rizky Ridho menyadari beratnya tantangan Timnas Indonesia. Namun, ia menegaskan skuad Garuda memilih fokus pada performa sendiri, tanpa terpengaruh persaingan selisih gol dengan Malaysia.
"Iya, tentunya setiap pertandingan kami akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kami tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kami dan Malaysia,” kata Rizky Ridho, dikutip Kamis (1/10).
“Jadi, kami fokus pada tim sendiri. Insyaallah kalau sudah rezekinya memang kami lanjut ke final," sambungnya.
Meski dituntut mencetak banyak gol dalam pertandingan melawan Bangladesh, Rizky Ridho meminta rekan-rekannya untuk tetap tenang. Ia juga mengingatkan para pemain Timnas Indonesia agar disiplin menjalankan taktik permainan yang sudah disiapkan pelatih John Herdman.
"Ya, yang saya bilang teman-teman akan bersemangat, tidak terlalu buru-buru juga di pertandingan karena ketika buru-buru juga hasilnya nanti bakal tidak bagus," ujarnya.
"Jadi, tetap tenang sesuai apa yang dilatih, sesuai dari rencana Coach John. Jadi kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik besok sesuai rencana dari beliau," tambah Rizky Ridho.
Nasib Timnas Indonesia juga akan bergantung pada hasil pertandingan Malaysia vs Singapura yang berlangsung pada waktu bersamaan. Adapun, laga tersebut digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.
Terdapat beberapa skenario yang bisa membuat pasukan John Herdman lolos final. Salah satunya, skuad Garuda harus menang dan Malaysia bermain imbang lawan Singapura. Kemudian, jika Harimau Malaya menang 1-0, maka Timnas Indonesia wajib menang atas Bangladesh setidaknya dengan skor 3-0.
Pada intinya, Timnas Indonesia tidak boleh imbang apalagi kalah. Jika meraih hasil tersebut, maka pupus sudah asa lolos ke final sekaligus mencapai target juara yang telah dicanangkan PSSI.
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