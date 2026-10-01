Madura United Genjot Persiapan, Dua Uji Coba Jadi Senjata Jaga Performa

Madura United FC menyiapkan dua laga uji coba selama jeda Super League 2026/2027 untuk menjaga kondisi dan menit bermain skuad. (Madura United)

JawaPos.com — Madura United FC menyiapkan dua laga uji coba pada Jumat dan Sabtu (2-3/10) untuk menjaga kondisi permainan pemain selama jeda Super League 2026/2027. Agenda tersebut juga menjadi kesempatan Jose Gomes memberikan menit bermain lebih merata kepada pemain yang minim tampil sebelum Madura United FC bertandang ke Persik Kediri.

Dua Uji Coba untuk Jaga Kondisi Pemain

Madura United FC menjadwalkan dua pertandingan uji coba pada Jumat dan Sabtu (2-3/10) selama jeda kompetisi Super League 2026/2027. Pelatih Madura United FC Jose Gomes menilai laga tambahan penting untuk mempertahankan game conditioning seluruh pemain.



Fokus utama bukan sekadar menjaga kebugaran, tetapi memberikan kesempatan kepada pemain yang belum banyak mendapat menit bermain. Jose Gomes ingin seluruh anggota skuad tetap memiliki progres bersama tim ketika kompetisi kembali bergulir.

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“Kami merencanakan uji coba pada Jumat dan Sabtu. Ini sangat penting terutama menjaga game conditioning bagi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain atau bahkan belum bermain pada musim ini,” kata Jose Gomes, Rabu (30/9/2026).



Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan Madura United FC menghadapi lanjutan kompetisi setelah jeda. Dengan dua pertandingan dalam dua hari, pemain yang selama tiga laga awal belum mendapat kesempatan tampil dapat memperoleh menit bermain sekaligus menjaga ritme pertandingan. “Kami merencanakan uji coba pada Jumat dan Sabtu. Ini sangat penting terutama menjaga game conditioning bagi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain atau bahkan belum bermain pada musim ini,” kata Jose Gomes, Rabu (30/9/2026).Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan Madura United FC menghadapi lanjutan kompetisi setelah jeda. Dengan dua pertandingan dalam dua hari, pemain yang selama tiga laga awal belum mendapat kesempatan tampil dapat memperoleh menit bermain sekaligus menjaga ritme pertandingan.

Madura United FC Sapu Bersih Tiga Laga

Madura United FC mengawali Super League 2026/2027 dengan catatan sempurna setelah memenangkan tiga pertandingan beruntun. Laskar Sape Kerrab mengalahkan Persijap Jepara 2-0, PSS Sleman 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1.



Rangkaian kemenangan tersebut membuat Madura United FC mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Mereka juga sudah mencetak tujuh gol dan baru kebobolan dua gol sepanjang awal kompetisi. Produktivitas tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi jadwal berikutnya.



Madura United FC juga sudah mencatatkan satu clean sheet dari tiga pertandingan, memperlihatkan lini belakang mampu menjaga gawang tetap aman dalam salah satu laga awal musim.

Catatan tiga kemenangan beruntun membawa Madura United FC berada di posisi runner up klasemen sementara. Namun, Jose Gomes tetap memanfaatkan jeda kompetisi untuk mengevaluasi skuad, terutama pemain yang belum mendapatkan kesempatan bermain secara optimal.

Jeda Kompetisi Jadi Momentum Evaluasi

Jose Gomes melihat jeda kompetisi sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesiapan seluruh pemain Madura United FC. Durasi jeda yang cukup panjang membuat tim memiliki waktu lebih banyak untuk memperbaiki berbagai aspek sebelum pertandingan resmi kembali dimainkan.



“Jadi, semua pemain bisa memiliki progres yang sangat bagus di tim, apalagi kami punya waktu panjang untuk jeda kompetisi,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.



Dua laga uji coba menjadi bagian dari proses tersebut. Selain menjaga kondisi pertandingan, Jose Gomes bisa melihat perkembangan pemain secara langsung dan memberikan kesempatan bermain kepada anggota skuad yang selama tiga pertandingan awal belum banyak terlibat.



Strategi itu juga membuat persaingan internal skuad tetap berjalan. Pemain yang mendapat menit bermain dalam laga uji coba memiliki kesempatan menunjukkan kesiapan mereka sekaligus menjaga kedalaman tim menjelang pertandingan pekan keempat.

Persik Kediri Menanti pada Pekan Keempat

Setelah menjalani dua laga uji coba, Madura United FC akan kembali menghadapi pertandingan resmi pada pekan keempat Super League 2026/2027. Mereka dijadwalkan melawat ke markas Persik Kediri pada Jumat (9/10/2026) pekan depan.



Pertandingan tersebut menjadi ujian berikutnya bagi Madura United FC setelah mengawali musim dengan tiga kemenangan. Persiapan melalui dua laga uji coba diharapkan membuat seluruh pemain tetap berada dalam kondisi kompetitif ketika menghadapi Persik Kediri.



Jose Gomes juga memiliki waktu untuk mematangkan komposisi tim sebelum pertandingan tersebut. Dengan sembilan poin, tujuh gol, dua kali kebobolan, dan satu clean sheet dari tiga laga, Madura United FC kini berusaha mempertahankan momentum positif di awal musim.



Dua uji coba pada 2 dan 3 Oktober pun bukan sekadar agenda pengisi jeda kompetisi. Bagi Jose Gomes, pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memastikan pemain dengan menit bermain minim maupun yang belum tampil tetap berkembang dan siap ketika kembali dibutuhkan.