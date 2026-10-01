Prediksi Skor Siprus vs Armenia di Liga Nations UEFA: Havakakan Curi Poin

JawaPos.com — Siprus menjamu Armenia pada matchday ketiga Liga Nations UEFA di Neo GSP, Jumat (2/10/2026) pukul 23.00 WIB, dengan kedua tim sama-sama memburu tambahan poin setelah hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya. Siprus berada di posisi ketiga dengan satu poin, sedangkan Armenia mengoleksi tiga poin dan menempati peringkat kedua Grup C.

Siprus Ingin Akhiri Tren Buruk Siprus datang dengan modal hasil imbang 0-0 melawan Latvia pada 28 September. Dalam pertandingan tersebut, Siprus sebenarnya tampil lebih mengancam, tetapi dua peluang besar gagal dikonversi menjadi gol dan mereka dua kali membentur tiang.



Hasil tersebut menjadi lanjutan dari kekalahan 1-2 melawan Montenegro pada 25 September. Siprus kini hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di Liga Nations, dengan lima kekalahan menjadi catatan yang membuat mereka perlu segera memperbaiki konsistensi.

Meski begitu, performa Siprus dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi tidak sepenuhnya buruk. Mereka hanya sekali kalah dalam periode tersebut, mencetak tujuh gol, kebobolan lima kali, serta mencatat dua clean sheet.

Masalah terbesar muncul ketika Siprus bermain di kandang sendiri. Mereka kalah dalam empat dari enam pertandingan kandang terakhir dan hanya mampu meraih satu kemenangan, sebuah catatan yang bisa menjadi perhatian sebelum menghadapi Armenia.

Armenia Juga Punya Masalah di Laga Tandang Armenia berada di posisi kedua dengan tiga poin setelah sebelumnya menelan kekalahan 2-3 dari Montenegro pada 28 September. Meski kebobolan tiga gol, dua di antaranya tercipta melalui tembakan jarak jauh dan gol bunuh diri.



Secara pertahanan, Armenia sebenarnya mampu menjaga lawan mencetak maksimal satu gol dalam lima dari delapan pertandingan terakhir. Namun, mereka hanya mencatat satu clean sheet dalam periode tersebut sehingga lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Yegishe Melikyan.



Kekalahan dari Montenegro juga menjadi kekalahan pertama Armenia dalam empat pertandingan. Namun, jika melihat sembilan laga terakhir, performa mereka masih kurang stabil dengan enam kekalahan, dua hasil imbang, dan hanya satu kemenangan.



Catatan tandang Armenia bahkan lebih mengkhawatirkan. Dalam 15 pertandingan tandang terakhir, Armenia hanya mampu meraih satu kemenangan dan menelan 11 kekalahan, sehingga perjalanan ke Neo GSP menjadi ujian tersendiri bagi Havakakan.

Rekor Pertemuan Bisa Jadi Modal Armenia Armenia tidak terkalahkan dalam dua pertemuan terakhir melawan Siprus dan berhasil meraih satu kemenangan. Namun, catatan mereka ketika bermain di markas Siprus jauh lebih sulit karena belum pernah menang dalam empat pertemuan tandang.



Dalam empat lawatan tersebut, Armenia menelan tiga kekalahan. Situasi ini membuat pertandingan di Neo GSP berpotensi berlangsung ketat, terlebih Siprus juga sedang membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup C.



Siprus kemungkinan mengandalkan Marcus Edwards, Loizos Loizou, dan Ioannis Pittas di lini depan. Ketiganya diharapkan lebih klinis setelah gagal memaksimalkan dua peluang besar ketika menghadapi Latvia.



Di lini tengah, Kostakis Artymatas dan Grigoris Kastanos diperkirakan menjadi penghubung utama permainan. Keduanya kemungkinan berada di belakang Ioannis Kosti yang beroperasi sebagai gelandang nomor 10.