Jaga Ritme Pemain, Jose Gomes Siapkan Dua Laga Uji Coba Madura United

JawaPos.com - Madura United FC manfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 dengan menggelar dua pertandingan uji coba pada Jumat dan Sabtu (2 dan 3/10).

Pelatih Madura United Jose Gomes mengatakan, agenda uji coba tersebut menjadi bagian dari persiapan tim selama kompetisi tengah berhenti.

Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga game conditioning para pemain agar tetap siap ketika kompetisi kembali bergulir.

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Jose Gomes menilai pertandingan uji coba akan sangat berguna bagi pemain yang belum banyak mendapatkan kesempatan bermain.

Bahkan, sejumlah pemain yang belum tampil di kompetisi musim ini juga bisa memanfaatkan dua laga tersebut untuk menunjukkan perkembangan mereka.

“Kami merencanakan uji coba pada Jumat dan Sabtu. Ini sangat penting terutama menjaga game conditioning bagi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain atau bahkan belum bermain pada musim ini,” kata Jose Gomes, Rabu (30/9).

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Madura United mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil positif.

Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, tim asuhan Jose Gomes selalu meraih kemenangan.