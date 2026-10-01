Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 07.35 WIB

Jaga Ritme Pemain, Jose Gomes Siapkan Dua Laga Uji Coba Madura United

Jose Gomes memimpin latihan Madura United. (Madura United) - Image

Jose Gomes memimpin latihan Madura United. (Madura United)

JawaPos.com - Madura United FC manfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 dengan menggelar dua pertandingan uji coba pada Jumat dan Sabtu (2 dan 3/10).

Pelatih Madura United Jose Gomes mengatakan, agenda uji coba tersebut menjadi bagian dari persiapan tim selama kompetisi tengah berhenti.

Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga game conditioning para pemain agar tetap siap ketika kompetisi kembali bergulir.

Jose Gomes menilai pertandingan uji coba akan sangat berguna bagi pemain yang belum banyak mendapatkan kesempatan bermain.

Bahkan, sejumlah pemain yang belum tampil di kompetisi musim ini juga bisa memanfaatkan dua laga tersebut untuk menunjukkan perkembangan mereka.

“Kami merencanakan uji coba pada Jumat dan Sabtu. Ini sangat penting terutama menjaga game conditioning bagi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain atau bahkan belum bermain pada musim ini,” kata Jose Gomes, Rabu (30/9).

Madura United mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil positif.

Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, tim asuhan Jose Gomes selalu meraih kemenangan.

Madura United membuka musim dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lulinha Segera Latihan Bareng Skuad Madura United, Jordy Wehrmann Masih Cedera - Image
Sepak Bola Indonesia

Lulinha Segera Latihan Bareng Skuad Madura United, Jordy Wehrmann Masih Cedera

Kamis, 1 Oktober 2026 | 03.28 WIB

Libur 9 Hari Berakhir, Madura United Lakoni Uji Coba Jelang Hadapi Persik Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Libur 9 Hari Berakhir, Madura United Lakoni Uji Coba Jelang Hadapi Persik Kediri

Rabu, 30 September 2026 | 15.04 WIB

4 Bintang Baru Madura United Paling Gacor! Sumbang 6 Gol dan 6 Assist di Awal Musim - Image
Sepak Bola Indonesia

4 Bintang Baru Madura United Paling Gacor! Sumbang 6 Gol dan 6 Assist di Awal Musim

Selasa, 29 September 2026 | 18.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore