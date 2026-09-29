4 Bintang Baru Madura United Paling Gacor! Sumbang 6 Gol dan 6 Assist di Awal Musim

Gali Freitas salah satu dari empat rekrutan baru Madura United tampil gacor pada tiga pekan awal Super League 2026/2027 dengan kontribusi 6 gol dan 6 assist. (Madura United)
JawaPos.com — Empat rekrutan baru Madura United langsung menunjukkan kontribusi besar pada tiga pekan awal Super League 2026/2027 dengan total 6 gol dan 6 assist.
Dimitar Mitkov, Danilo Santacruz, Gali Freitas, dan Jajá menjadi bagian penting dari performa Laskar Sape Kerrab yang sukses meraih tiga kemenangan beruntun.
Madura United FC mengawali musim 2026/27 dengan sejumlah wajah baru di dalam skuad. Dari deretan pemain anyar tersebut, empat nama paling menonjol secara statistik adalah Dimitar Mitkov, Danilo Santacruz, Gali Freitas, dan Jajá.
Data Transfermarkt menunjukkan keempatnya langsung memberikan kontribusi dalam tiga pertandingan awal. Mitkov menjadi pemain paling produktif dengan empat gol, sedangkan Santacruz mencatat tiga assist untuk Madura United.
Dimitar Mitkov menjadi rekrutan baru Madura United dengan kontribusi gol paling besar sejauh tiga pekan awal Super League 2026/2027.
Striker asal Bulgaria berusia 26 tahun tersebut sudah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 3 penampilan.
Mitkov datang ke Madura United setelah sebelumnya memperkuat Ordabasy Shymkent.
Ketajamannya langsung terlihat pada awal kompetisi dan membuat namanya masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara dengan koleksi empat gol.
Kontribusi tersebut menjadi salah satu faktor penting di balik produktivitas Madura United pada awal musim. Kehadiran Mitkov memberikan opsi baru di lini depan, terutama dalam urusan mengonversi peluang menjadi gol.
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