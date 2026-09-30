Lulinha Segera Latihan Bareng Skuad Madura United, Jordy Wehrmann Masih Cedera

JawaPos.com - Dokter tim Madura United Irsyad Ramadhan mengatakan, progres pemulihan cedera Lulinha cukup positif.

Kapten Madura United tersebut sebelumnya mengalami cedera betis kaki kanan dan kiri.

Lulinha telah menjalani pemeriksaan MRI serta mendapatkan injeksi secretome untuk membantu proses pemulihan.

Pemain asal Brasil itu kini sudah memasuki fase keempat dari program rehabilitasi.

Menurut Irsyad, kondisi pemain bernomor punggung 11 tersebut terus membaik.

"Tim medis menargetkan Lulinha sudah bisa kembali mengikuti latihan bersama rekan-rekannya dalam beberapa hari ke depan," ujar Irsyad, Rabu (30/9).

Selain Lulinha, Madura United juga masih memantau kondisi kiper M. Dicky Indrayana.

Dicky mengalami cedera betis kanan dan kini menjalani program rehabilitasi yang meliputi latihan penguatan serta terapi.