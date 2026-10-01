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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 07.26 WIB

Rio Fahmi Tak Gentar Bersaing dengan Pemain Asing Persija

Bek Persija Jakarta Rio Fahmi. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Bek Persija Jakarta Rio Fahmi. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Bek Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi menyambut positif kehadiran pemain asing di skuad Macan Kemayoran menghadapi BRI Super League 2026/27.

Persija saat ini memiliki sembilan pemain asing dari batas maksimal 11 pemain.

Rio menilai komposisi skuad sudah cukup untuk menghadapi ketatnya persaingan kompetisi super league musim ini.

Sembilan pemain asing yang menjadi bagian dari skuad Persija adalah Kerim Memija, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Fabio Calonego, Kyohei Yoshino, Stephan Loncar, Kwon Chang-hoon, Ivan Mamut, dan Alexander Jeremejeff.

Sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa maupun Asia.

Beberapa bahkan pernah tampil pada ajang internasional seperti UEFA Conference League Qualifiers, Europa League Qualifying, hingga AFC Champions League.

Pengalaman di level tim nasional juga dimiliki sejumlah pemain.

Salah satunya Kwon Chang-hoon yang pernah memperkuat Korea Selatan pada Piala Dunia 2018.

Kehadiran para pemain dengan pengalaman tersebut justru menjadi keuntungan bagi Rio.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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