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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 07.04 WIB

Adhyaksa FC Dibayangi Tren Negatif, Hadapi PSIS tanpa Diperkuat 5 Pemain Pilar

Pelatih Adhyaksa FC Bekasi Widyantoro. (Istimewa) - Image

Pelatih Adhyaksa FC Bekasi Widyantoro. (Istimewa)

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi berusaha keluar dari tren negatif pada awal kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Setelah meraih satu poin di markas Persiku Kudus pada pekan pertama, tim besutan Widyantoro justru harus menelan dua kekalahan beruntun di kandang.

Situasi tersebut membuat Adhyaksa FC membutuhkan hasil positif saat bertandang ke markas PSIS Semarang pada pekan keempat di Stadion Jatidiri, Jumat (2/10).

Namun, misi Adhyaksa FC untuk bangkit tidak akan mudah.

Mereka datang ke Semarang dengan kondisi skuad yang pincang setelah sejumlah pemain dipastikan tidak dapat tampil.

Masalah tersebut salah satunya berasal dari kartu merah striker Rundell Winchester ketika Adhyaksa FC kalah 0-1 dari PSMS Medan pada laga sebelumnya.

Penyerang andalan tersebut harus menjalani hukuman larangan bermain dalam dua pertandingan.

Kekalahan dari PSMS menjadi hasil minor kedua secara beruntun bagi Adhyaksa FC di kandang.

Sebelumnya, mereka kalah dramatis 1-2 dari Persikad Depok setelah kebobolan pada masa injury time.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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