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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 05.45 WIB

Sapu Bersih 3 Laga, Fernando Sitepu Tak Menyangka Persikad Depok Pimpin Klasemen Grup A

Pemain Persikad Depok Fernando Sitepu. (Istimewa) - Image

Pemain Persikad Depok Fernando Sitepu. (Istimewa)

JawaPos.com - Persikad Depok menyapu bersih tiga pertandingan pertama kompetisi Pegadaian Championship 2026/27. Serigala Margonda kini berada di puncak klasemen sementara Grup A.

Catatan sempurna itu tidak lepas dari penampilan sejumlah pemain penting, salah satunya Fernando Sitepu.

Pemain tersebut turut memberikan kontribusi dalam perjalanan Persikad Depok meraih tiga kemenangan beruntun.

Persikad mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-1 atas PSGC Ciamis di Stadion Pakansari, Bogor.

Hasil positif berlanjut pada pekan kedua ketika mereka mengalahkan Adhyaksa FC Bekasi 2-1 di Stadion Patriot Candrabhaga.

Kemenangan ketiga kembali diraih dengan skor 2-1.

Kali ini Persikad Depok berhasil menundukkan Persiraja Banda Aceh di Stadion Pakansari pada 26 September 2026.

Tiga kemenangan tersebut membuat Persikad mengoleksi poin sempurna dan sementara memimpin persaingan Grup A.

Pencapaian itu cukup mengejutkan bagi Fernando Sitepu jika melihat perjalanan tim pada musim sebelumnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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