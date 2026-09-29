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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 15.51 WIB

Debut Daffa Wardhana Berbuah Kemenangan, Persikad Depok Sapu Bersih Tiga Laga Awal

Debut Daffa Wardhana di Persikad Depok berjalan mulus. (istimewa)&nbsp; - Image

Debut Daffa Wardhana di Persikad Depok berjalan mulus. (istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Debut Daffa Wardhana di Persikad Depok berjalan mulus dengan sapu bersih tiga laga awal Pegadaian Championship 2026/27. 

Serigala Margonda mengalahkan Persiraja Banda Aceh 2-1 dalam pertandingan pekan ketiga di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (26/9) malam.

Laga tersebut sekaligus menjadi momen spesial bagi Daffa Wardhana.

Kiper muda yang juga memperkuat Timnas Indonesia U-20 itu mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai penjaga gawang utama Persikad Depok.

Pertandingan berjalan cukup sengit sejak awal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persikad tampil dengan motivasi tinggi dan berusaha mengambil kendali permainan.

Tekanan yang diberikan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil.

Persikad mampu mencetak dua gol untuk mengamankan keunggulan, meski Persiraja sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan.

Persikad kemudian harus bekerja keras mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Daffa yang menjalani debut kompetitifnya bersama tim turut mendapat tekanan dari barisan penyerang Persiraja.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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