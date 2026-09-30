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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 30 September 2026 | 13.21 WIB

Banyak Pemain Baru, Mauro Jeronimo Ungkap Proses Borneo FC Membangun Chemistry

Pelatih Borrneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa) - Image

Pelatih Borrneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa)

JawaPos.com - Banyak pemain baru membuat proses membangun chemistry di skuad Borneo FC menjadi pekerjaan penting yang harus diselesaikan pelatih Mauro Jeronimo.

Borneo FC Samarinda masih terus mencari bentuk permainan terbaik pada awal BRI Super League 2026/2027. 

Hingga pekan ketiga, Borneo FC telah mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan.

Pesut Etam mencatat dua kemenangan dan satu kekalahan, yang menempatkan mereka di posisi keenam klasemen sementara.

Catatan tersebut menjadi bekal positif bagi Borneo FC sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.

Meski demikian, Mauro menilai perjalanan tim masih panjang.

Dia menyadari para pemain membutuhkan waktu untuk saling memahami karena komposisi skuad mengalami banyak perubahan.

“Berbicara tentang chemistry atau ikatan antar pemain dalam tim, kami memiliki 28 pemain baru atau mungkin 27. Jadi, kami paham bahwa di awal musim ini performa tim akan mengalami pasang surut,” kata Mauro Jeronimo.

Pelatih asal Portugal itu meminta semua pihak tetap realistis terhadap proses yang sedang dijalani Borneo FC.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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