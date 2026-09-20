Diwarnai 3 Kartu Merah! Borneo FC Bungkam Bali United 1-0

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menang dengan skor tipis 1-0 atas Bali United dalam lanjutan Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9/2026) sore WIB.

Pertandingan tersebut berjalan dengan tensi tinggi. Tiga kartu merah dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan tersebut.

Dua pemain Bali United mendapat kartu merah, yakni Rahmat Arjuna dan Tim Receveur. Sementara satu kartu merah lainnya didapat pemain Borneo FC, Rifad Marasabessy.

Insiden memalukan terjadi saat laga berjalan 35 menit. Rahmat Arjuna dan Rifad Marasabessy terlibat friksi di lapangan. Momen itu bermula saat Rahmat memukul bagian tengkuk Rifad.

Rifad yang merupakan pemain pengganti Borneo FC kemudian membalas tindakan tersebut. Dia melepaskan pukulan menggunakan tangan kiri ke arah wajah Rahmat.

Pukulan tersebut membuat Rahmat terkapar di lapangan. Setelah melakukan pengamatan terhadap insiden itu, wasit Naufal Adya Fairuski langsung mengeluarkan kartu merah untuk kedua pemain.

Pertandingan kemudian kembali berjalan dengan tensi tinggi. Borneo FC akhirnya mampu membuka keunggulan pada menit ke-54 melalui Juan Villa.

Gol tersebut tercipta lewat eksekusi penalti yang berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Borneo FC. Keunggulan tersebut membuat Pesut Etam semakin percaya diri untuk mempertahankan hasil positif di kandang.