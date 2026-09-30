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Rabu, 30 September 2026 | 07.10 WIB

Incar Kemenangan atas Bangladesh, Erick Thohir Minta Timnas Tak Remehkan Lawan!

Ketum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia tak meremehkan Bangladesh. (Instagram @erickthohir) - Image

Ketum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia tak meremehkan Bangladesh. (Instagram @erickthohir)

JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir ​​​​​meminta timnas Indonesia tidak menganggap remeh Bangladesh pada laga terakhir Divisi 1 Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Laga yang menentukan kelanjutan langkah Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 itu akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (1/10) malam.

Erick mengatakan Bangladesh tetap harus diwaspadai karena pertandingan tersebut menjadi bagian penting demi menjaga peluang Tim Garuda melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menghadapi Thailand.

“Artinya, Bangladesh juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Timnas harus fight dan mudah-mudahan Malaysia dan Singapura juga fight sama-sama. Kita lihat nanti hasilnya,” ujar Erick di Bandung, Selasa.

Erick mengatakan peluang Indonesia masih terbuka sehingga para pemain harus terus berjuang hingga pertandingan terakhir.

“Masih ada peluang. Dengan segala risiko, harus berjuang. Namanya berjuang ya seperti ini, ngos-ngosan, tidak mudah,” katanya.

Dia juga mengapresiasi perjuangan pemain Indonesia yang tetap memberikan kemampuan maksimal saat bermain dengan 10 pemain ketika ditahan imbang Malaysia 0-0 pada laga kedua Grup A, Senin (28/9).

Skuad Indonesia, menurutnya, telah menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang pertandingan meski menghadapi situasi sulit.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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