Kevin Diks hingga Maarten Paes! Simak Pesan 3 Pemain Timnas Indonesia Usai Imbang Lawan Malaysia

Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks. (Kevin Diks)
JawaPos.com - Tim nasional Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan timnas Malaysia di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Senin (28/9).
Setelah meraih hasil imbang, tiga pemain Timnas Indonesia menuliskan pesan optimis di sosial media. Siapa saja mereka? Baca terus artikel ini.
Kapten Timnas Indonesia, Kevin Diks berpesan agar para pemain tetap bersatu setelah ditahan imbang timnas Malaysia. "Together as one," tulis bek 29 tahun tersebut di Instagram.
Kevin Diks menempati posisi bek kiri dan bermain selama 90 menit. Bek Borussia Monchengladbach tersebut menjadi salah satu pemain penting yang membuat Malaysia sulit mencetak gol.
Dean James menegaskan bahwa Timnas Indonesia terus berjuang menatap laga selanjutnya meski ditahan imbang oleh Malaysia. "Kita terus berjuang," tulis bek kiri berusia 26 tahun itu di Instagram.
John Herdman tetap memainkan James sebagai bek kiri dan bermain selama 82 menit. Pemain Go Ahead Eagles tersebut sempat melepaskan satu tendangan.
Maarten Paes mengungkapkan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia telah berjuang dalam laga imbang melawan Malaysia. "Kami berjuang keras untuk mendapatkan hasil! Bersatu untuk Merah Putih," tulis kiper Ajax Amsterdam tersebut.
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Paes bermain gemilang sebagai kiper Timnas Indonesia. Kiper berusia 28 tahun itu melakukan tujuh penyelamatan yang membuat Malaysia sulit menjebol gawang skuad Garuda.
Itu tadi pesan tiga pemain Timnas Indonesia setelah imbang lawan Malaysia. Menarik dinantikan perjuangan para pemain saat menghadapi laga terakhir melawan Bangladesh pada 1 Oktober nanti.
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