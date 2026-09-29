PSS Sleman Benahi Lini Tengah di Jeda FIFA Match Day, Pieter Huistra Siapkan Formula Baru

JawaPos.com - Tiga pertandingan awal BRI Super League 2026/2027 menjadi bahan evaluasi bagi PSS Sleman.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra bersama jajaran pelatih memanfaatkan masa jeda kompetisi untuk mengevaluasi penampilan tim.

Struktur permainan, komposisi lini tengah hingga organisasi pertahanan menjadi beberapa bagian yang mendapat perhatian.

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Evaluasi tersebut dilakukan agar PSS bisa menemukan formula permainan yang lebih sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan pemain bertahan di sektor tengah.

Dalam beberapa pertandingan awal musim, Christophe maupun Cleberson dimainkan di lini tengah.

Menurut Pieter Huistra, keputusan tersebut diambil untuk memberi keseimbangan tambahan ketika PSS berada dalam situasi bertahan.

“Saat ini kami menempatkan Christophe atau Cleberson di lini tengah untuk membantu tim mendapatkan keseimbangan dalam bertahan. Namun, ketika tim sudah lebih stabil, kemungkinan tidak lagi membutuhkan tambahan pemain bertahan di posisi tersebut,” ujar Pieter.