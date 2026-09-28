PSS Sleman Kebobolan 7 Gol dalam 3 Laga, Pieter Huistra Soroti Tanggung Jawab Seluruh Tim

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman menjadikan tiga pertandingan awal BRI Super League 2026/2027 sebagai bahan evaluasi, terutama pada sektor pertahanan yang sudah kebobolan 7 gol.
Jumlah kebobolan ke gawang Super Elang Jawa menjadi catatan yang harus segera dibenahi selama jeda kompetisi.
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menilai, masalah pertahanan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemain belakang.
Menurut dia, menjaga gawang agar tidak kebobolan merupakan tugas seluruh pemain yang berada di lapangan.
Karena itu, Pieter tidak ingin menunjuk pemain tertentu sebagai penyebab banyaknya gol yang masuk ke gawang PSS.
Dia menilai organisasi permainan secara keseluruhan perlu diperbaiki agar tim bisa tampil lebih solid pada pertandingan berikutnya.
“Ini bukan hanya soal lini pertahanan atau para pemain belakang. Bertahan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 11 pemain. Jadi, saya tidak menyalahkan pemain bertahan mana pun. Saya juga tidak menyalahkan penyerang,” ujar Pieter.
PSS memiliki sejumlah catatan dari tiga pertandingan pertama.
Selain gol yang tercipta melalui situasi permainan terbuka, beberapa gol juga lahir dari kondisi yang dinilai kurang menguntungkan bagi tim.
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