Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026 usai Ditahan Imbang Malaysia

Aksi para pemain Timnas Indonesia saat melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia harus puas bermain imbang melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Meski begitu, skuad Garuda masih memiliki asa untuk lolos ke partai final.
Timnas Indonesia gagal mendulang poin penuh saat menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9) malam WIB.
Kedua kesebelasan harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0.
Bagi Timnas Indonesia, tampaknya hasil tersebut patut disyukuri.
Sebab, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Thom Haye diganjar kartu merah pada menit ke-37 setelah melanggar Arif Aiman.
Meski gagal mengamankan poin penuh, Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk bisa lolos ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026.
Baca Juga:Prediksi Skor Georgia vs Ukraina: Tuan Rumah Cari Poin Perdana di UEFA Nations League 2026
Skuad Garuda harus kerja ekstra untuk bisa mengamankan tiket laga puncak.
Berdasar regulasi FIFA ASEAN Cup 2026, penentuan posisi di klasemen grup mengacu pada selisih gol, kemudian produktivitas gol.
Regulasi tersebut tidak menggunakan sistem head-to-head sebagai penentu peringkat apabila dua tim memiliki jumlah poin yang sama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022