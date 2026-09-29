Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026 usai Ditahan Imbang Malaysia

JawaPos.com - Timnas Indonesia harus puas bermain imbang melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Meski begitu, skuad Garuda masih memiliki asa untuk lolos ke partai final.

Timnas Indonesia gagal mendulang poin penuh saat menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9) malam WIB.

Kedua kesebelasan harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0.

Bagi Timnas Indonesia, tampaknya hasil tersebut patut disyukuri.

Sebab, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Thom Haye diganjar kartu merah pada menit ke-37 setelah melanggar Arif Aiman.

Meski gagal mengamankan poin penuh, Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk bisa lolos ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda harus kerja ekstra untuk bisa mengamankan tiket laga puncak.

Berdasar regulasi FIFA ASEAN Cup 2026, penentuan posisi di klasemen grup mengacu pada selisih gol, kemudian produktivitas gol.