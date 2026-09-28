PSSI Sebut Laga Indonesia vs Malaysia Menarik karena Rivalitas Panjang

JawaPos.com - Sejarah rivalitas yang panjang membuat pertandingan Timnas Indonesia lawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi laga menarik ditonton.

"Indonesia melawan Malaysia tentu menjadi pertandingan yang sangat menarik. Ini bukan hanya soal tiga poin, tetapi juga pertandingan dengan sejarah rivalitas yang panjang," kata Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir seperti dilansir dari Antara, Senin (28/9).

Indonesia dan Malaysia juga datang dengan modal kemenangan pada laga pertama di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia menekuk Singapura 2-0, sedangkan, Malaysia mengalahkan Bangladesh 3-0.

Dengan modal kemenangan kedua tim pada pertandingan pertama, Erick Thohir meyakini pertandingan kedua tim akan berlangsung sangat kompetitif.

Erick mengatakan, Malaysia datang dengan skuad yang kuat.

Mereka juga membawa pemain-pemain naturalisasi yang baru dan langsung memberikan tambahan kualitas.

"Kita harus menghormati kekuatan Malaysia, tapi kita juga harus percaya dengan kekuatan tim kita sendiri," tutur Erick Thohir.