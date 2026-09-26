PSS Sleman Dapat Waktu Tiga Pekan, Pieter Huistra Siapkan Tim Hadapi PSM Makassar

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman belum mendapatkan hasil maksimal dalam tiga pertandingan awal Super League 2026/2027. Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat komunikasi antara pelatih Pieter Huistra dan manajemen tim terputus.
Pieter memastikan evaluasi tetap berjalan, termasuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki selama jeda FIFA Matchday. PSS memiliki waktu sekitar tiga pekan sebelum kembali bertanding menghadapi PSM Makassar pada laga kandang, Minggu (11/10/2026).
Menurut Pieter, komunikasi dengan manajemen merupakan bagian dari pekerjaan yang terus dilakukan secara rutin. Hasil pertandingan tidak menjadi satu-satunya dasar dalam membangun komunikasi antara tim pelatih dan manajemen.
“Ketika kami memenangkan tiga pertandingan, saya berbicara dengan manajemen. Ketika kami kalah dalam tiga pertandingan, saya juga berbicara dengan manajemen. Saya menjelaskan apa yang sedang kami lakukan, apa target kami, dan bagaimana kami ingin mencapainya,” ujar Pieter, Sabtu (26/9), dikutip dari laman resmi PSS.
Di tengah evaluasi yang dilakukan, Pieter menyebut manajemen PSS tetap memberikan dukungan kepada tim. Pelatih asal Belanda itu juga menilai jeda kompetisi kali ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai aspek permainan.
Pieter memahami jika suporter merasa kecewa dengan hasil yang diraih PSS pada tiga laga pertama. Namun, ia berharap kekecewaan tersebut tetap disampaikan dengan cara yang menghormati para pemain.
“Suporter selalu boleh merasa kecewa. Namun, dalam menyikapinya, mereka harus tetap menghormati para pemain,” katanya.
Pieter juga menilai tambahan waktu persiapan selama tiga pekan menjadi kesempatan penting bagi PSS. Ia berharap waktu tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan performa tim sebelum kembali menghadapi pertandingan kompetitif.
“Ya, kami membutuhkan lebih banyak waktu. Saya sudah menyampaikan hal itu. Jadi, bagi kami, tiga pekan ini sangat bagus,” tutur Pieter.
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Meski hasil awal belum sesuai harapan, Pieter tidak sepenuhnya melihat permainan PSS secara negatif. Ia menilai timnya masih mampu memberikan perlawanan, terutama ketika bermain di markas lawan.
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