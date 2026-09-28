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Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 14.17 WIB

Laga PSIS Batal, Widodo CP Terharu Panser Biru Tetap Datang ke Bantul

Laga Persiku vs PSIS batal karena izin. Widodo Cahyono Putro terharu melihat Panser Biru tetap datang ke Bantul dan mengajak birukan Jatidiri. (Instagram/@psis) - Image

Laga Persiku vs PSIS batal karena izin. Widodo Cahyono Putro terharu melihat Panser Biru tetap datang ke Bantul dan mengajak birukan Jatidiri. (Instagram/@psis)

JawaPos.com - Pelatih PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro, menyampaikan apresiasi kepada Panser Biru yang tetap datang ke Stadion Sultan Agung, Bantul, meski pertandingan melawan Persiku Kudus batal digelar, Minggu (27/9/2026).

Laga pekan ketiga Championship 2026/27 tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terkendala izin. PSIS dan Persiku sejatinya dijadwalkan bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Situasi tersebut membuat ratusan pendukung PSIS yang sudah datang ke Bantul tidak bisa menyaksikan tim kesayangannya bertanding.

Setelah kepastian pertandingan batal, perwakilan pemain dan manajemen PSIS menemui Panser Biru yang berada di sekitar stadion.

Widodo datang bersama General Manager PSIS Wafa Amry serta perwakilan pemain yang diwakili Komang Tri dan Hari Nur Yulianto.

Dalam kesempatan tersebut, Widodo menyampaikan terima kasih atas dukungan Panser Biru yang tetap hadir meski PSIS akhirnya tidak bermain.

Pelatih asal Cilacap itu mengaku terharu melihat kebersamaan yang ditunjukkan suporter PSIS. Menurutnya, kehadiran Panser Biru di Bantul menjadi bagian dari dukungan terhadap PSIS di mana pun tim bermain.

“Terima kasih semuanya, saya sangat terharu sekali dengan kebersamaan kita. Kalian semua ikut support PSIS di mana pun berada,” kata Widodo kepada Panser Biru di akun Kepareng Wareng.

Widodo juga menilai pertemuan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara tim dan suporter. Ia kemudian meminta para pendukung berhati-hati saat melakukan perjalanan pulang dari Bantul.

“Ini adalah bentuk kebersamaan kita. Terima kasih, sama-sama. Hati-hati di jalan kembalinya,” ujarnya.

Editor: Hendra
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