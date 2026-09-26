Prediksi Skor PSIS Semarang vs Persiku Kudus: Mahesa Jenar Bidik Kemenangan

Hari Nur Yulianto mencetak gol menit 90 untuk menyelamatkan PSIS dari kekalahan saat menghadapi Semen Padang di Championship 2026/2027. PSIS Semarang datang lebih awal ke Bantul untuk mematangkan persiapan menghadapi Persiku Kudus. Mahesa Jenar membidik kemenangan pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - PSIS Semarang akan menghadapi Persiku Kudus pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (27/9) sore. Persiapan lebih awal menjadi modal Mahesa Jenar untuk memburu kemenangan.
PSIS sudah tiba di lokasi pertandingan sejak H-2. Langkah tersebut dilakukan agar para pemain memiliki waktu untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan sebelum pertandingan.
Pelatih kepala PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro, mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Ia berharap para pemain mampu tampil maksimal dan menjaga fokus sepanjang pertandingan.
“Kami datang di H-2 pertandingan supaya para pemain bisa menyesuaikan dan beradaptasi lebih awal menjelang pertandingan. Kami berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik karena kami punya prinsip bahwa setiap match harus mendapatkan poin,” ujar Widodo dikutip dari iLeague, Sabtu (26/9).
Widodo meminta para pemain menikmati pertandingan tanpa kehilangan fokus terhadap rencana permainan yang sudah disiapkan tim pelatih.
Menurut pelatih yang akrab disapa WCP tersebut, sejumlah opsi strategi telah disiapkan berdasarkan materi latihan selama sepekan. Komposisi pemain juga masih menjadi pertimbangan sebelum pertandingan.
“Kami sudah menyiapkan rencana dari materi-materi strategi yang sudah kami berikan kepada para pemain. Terkait rotasi, kami tim pelatih juga mempertimbangkan bagaimana tipikal pemain yang akan turun di pertandingan besok,” katanya.
Seluruh pemain PSIS juga masih memiliki peluang untuk tampil. Widodo menegaskan kesempatan tersebut berlaku bagi pemain yang menjadi starter maupun mereka yang masuk sebagai pemain pengganti.
“Saya tegaskan juga kepada pemain bahwa semua pemain masih punya kesempatan untuk bermain, baik itu di menit awal atau masuk sebagai pengganti, karena yang terpenting adalah semua pemain siap untuk bermain,” tutur WCP.
Gelandang PSIS, Syahrian Abimanyu, turut memastikan kesiapan tim. Ia menyebut seluruh pemain telah menjalani latihan dengan serius selama sepekan terakhir.
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