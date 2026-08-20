Arema FC Perjuangkan Kembali Logo Singa Bertindik, Kini Hadapi Keberatan

Arema FC tetap memperjuangkan logo historis singa bertindik meski pendaftarannya mendapat keberatan. Klub memilih menempuh jalur hukum. (Dok. Arema)
JawaPos.com - Arema FC masih berupaya mendapatkan kembali logo historis bergambar singa bertindik yang memiliki nilai emosional bagi klub dan Aremania.
Namun, proses pendaftaran logo tersebut kini menghadapi keberatan dari salah satu pihak.
Informasi tersebut disampaikan manajemen Arema FC setelah menerima email dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Keberatan itu muncul ketika proses pendaftaran logo memasuki masa pengumuman. Meski mendapat ganjalan, manajemen Arema FC memastikan tidak akan menghentikan langkah untuk memperjuangkan logo yang lekat dengan perjalanan klub tersebut.
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyebut adanya keberatan dalam proses pendaftaran merupakan sesuatu yang wajar. Menurutnya, mekanisme tersebut memang menjadi bagian dari proses hukum yang harus dihormati.
“Penyanggahan atau keberatan dalam proses seperti ini merupakan hal yang wajar dan memang menjadi bagian dari mekanisme yang ada,” kata Yusrinal dilansir situs resmi klub.
Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan Arema FC akan memberikan respons sesuai prosedur yang berlaku. Manajemen juga tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut Yusrinal, keberatan yang muncul tidak mengubah komitmen klub untuk mendapatkan kembali logo singa bertindik.
“Yang pasti, ini tidak menyurutkan langkah kami. Kami tetap akan memperjuangkan logo ini, tentunya dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Legal PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI), Adi Ismanto, menjelaskan tahapan yang harus dilalui dalam proses tersebut.
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Jawa Pos
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