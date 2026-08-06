Sengit, Persija vs Arema Imbang 1-1 di Babak Pertama Perebutan Tempat Ketiga Piala Presiden 2026

Selebrasi Witan Sulaeman usai cetak gol ke gawang Arema FC. (Dok: Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta dan Arema FC bermain imbang 1-1 pada babak pertama dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) pukul 15.30 WIB.
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Babak Pertama
Kedua kesebelasan tampil menyengat sejak menit awal. Namun serangan Persija Jakarta sukses mencetak gol keunggulannya lebih dulu pada menit ketujuh lewat tendangan Witan Sulaeman yang tak mampu dibendung Syahrul Trisna.
Arema FC mencoba merespons gol cepat tersebut. Skuad berjuluk Singo Edan itu nyaris menjebol gawang Persija Jakarta pada menit ke-22 lewat serangan balik cepat Salim Tuharea. Namun dengan sigap, Ilham Rio Fahmi sukses menghalaunya.
Singo Edan akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-28 lewat sontekan Salim Tuharea. Pemain berusia 22 tahun itu mecetak gol setelah memanfaatkan kemelut yang ada di barisan pertahanan Persija Jakarta.
Arema FC memegang kendali permainan usai menyamakan kedudukan. Tim asuhan Marcos Santos itu nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-37, namun sontekan Marcos Vinicius masih mengenai kaki Hafizh Rizkianur dan membentur tiang gawang.
Kemudian hanya berselang dua menit, Marcos Vinicius berhasil merobek jaring gawang Persija Jakarta. Tapi, gol tersebut dianulir oleh wasit setelah melakukan pengecekan VAR. Wasit menilai Salim Tuharea melakukan handball sebelum bola mengarah ke Marcos Vinicius.
Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun hingga babak pertama berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Persija Jakarta dan Arema FC bermain imbang untuk sementara di babak pertama.
Persija Jakarta: Hafizh Rizkianur (PG); Fajar Fathurrahman, Denis Kolinger, Dia Syayid, Ilham Rio Fahmi; Fabio Calonego, Agi Firmansyah, Figo Dennis; Witan Sulaeman, Arlyansyah Abdulmanan, Eksel Runtukahu.
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