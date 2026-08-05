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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 5 Agustus 2026 | 07.23 WIB

Tinggalkan Thailand, Carlos Iury Pilih Dewa United demi Tantangan Baru Juara Super League

Dewa United dikabarkan segera merekrut Carlos Iury. (Istimewa) - Image

Dewa United dikabarkan segera merekrut Carlos Iury. (Istimewa)

JawaPos.com - Musim 2026/2027 menjadi awal perjalanan baru bagi Carlos Iury Bezerra Da Silva di sepak bola Indonesia. Winger asal Brasil itu resmi bergabung dengan Dewa United Banten FC dan membawa ambisi besar untuk membantu tim bersaing di papan atas sekaligus mengejar gelar juara.

Carlos Iury datang setelah menjalani karier yang cukup baik di Liga Thailand bersama Chiangrai United. Selama memperkuat klub tersebut, pemain berusia 25 tahun itu tampil dalam 50 pertandingan dengan torehan 11 gol dan 12 assist.

Catatan itu menjadi modal berharga sebelum memulai tantangan baru bersama Dewa United Banten Warriors. Bagi Carlos Iury, keputusan menerima pinangan Dewa United bukan semata-mata soal berpindah klub.

Dia menilai Liga Indonesia memiliki atmosfer dan tingkat persaingan yang mampu mendorong perkembangan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

"Saya menyukai tantangan baru, dan Dewa United memberikan tantangan tersebut kepada saya. Selain itu, Liga Indonesia merupakan kompetisi yang sangat kompetitif. Hal tersebut tentu sangat baik untuk perkembangan karir saya," ujar Carlos di Dewa United Arena, Selasa (4/8).

Sebagai pemain yang beroperasi di sektor sayap, Carlos dikenal memiliki kecepatan serta kemampuan melewati lawan dalam situasi satu lawan satu. Karakter permainan itulah yang ingin dia tunjukkan sejak musim pertamanya bersama Dewa United.

Menurut dia, setiap pemain memiliki kelebihan masing-masing. Ia berharap kemampuan individu yang dimilikinya dapat menjadi nilai tambah bagi tim saat membangun serangan maupun menciptakan peluang.

"Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Dewa United. Gaya bermain saya mengandalkan kemampuan satu lawan satu dan kecepatan. Saya berharap kemampuan tersebut dapat membantu tim dan memberikan kontribusi positif sepanjang musim," kata dia.

Kehadiran Carlos menambah pilihan bagi pelatih Osmar Loss dalam menyusun lini depan Dewa United. Dengan pengalaman bermain di Brasil dan Thailand, dia diharapkan mampu cepat beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Indonesia yang dikenal mengandalkan intensitas tinggi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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