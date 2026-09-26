Cetak Gol Penalti: Romeny Puji Diks-Idzes, Sebut sebagai Kapten yang Utamakan Tim

JawaPos.com - Penyerang timnas Indonesia Ole Romeny memuji Kevin Diks dan Jay Idzes sebagai sosok kapten yang sangat baik karena selalu mengutamakan kepentingan tim.

Hal ini dikatakan Ole setelah dirinya membantu timnas Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 pada laga pertama Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

“Kevin dan Jay adalah orang-orang yang sangat baik, pemimpin yang sangat baik untuk tim. Mereka mengutamakan tim," kata Ole pada jumpa pers setelah pertandingan.

Menurut Ole, karakter kepemimpinan Diks dan Idzes terlihat dari bagaimana keduanya menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi, termasuk ketika pada malam ini kapten Diks memberikan kesempatan kepadanya mengambil tendangan penalti yang menjadi gol.

Sebenarnya Diks memiliki kesempatan untuk mengambilnya sendiri karena pemain Borussia Moenchengladbach itu adalah sang spesialis penendang penalti.

Sepanjang karirnya, Diks telah sukses mencetak 19 gol dari titik putih, dua di antaranya adalah golnya untuk tim Garuda.

Adapun momen serupa sebelumnya terjadi ketika Indonesia mengalahkan Tiongkok 1-0 pada lanjutan laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada Juni tahun lalu.