Jadi Kapten Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Merasa Terhormat

Pesepak bola Timnas Indonesia Kevin Diks saat melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Kevin Diks dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 menggantikan Jay Idzes yang absen karena cedera. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kevin Diks mendapat kepercayaan baru di Timnas Indonesia. Bek Borussia Monchengladbach itu untuk kali pertama ditunjuk sebagai kapten skuad Garuda yang akan berlaga di FIFA ASEAN Cup 2026. Diks mengambil alih ban kapten dari Jay Idzes yang absen karena cedera.
Diks menyambut kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Baginya, menjadi kapten Timnas Indonesia merupakan sebuah kehormatan besar. Terlebih, absennya Idzes membuat pemain lain harus mengambil peran lebih besar di dalam tim.
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"Ya, ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya. Saya merasa sebelumnya juga sudah banyak membantu tim. Dan jika Jay tidak berada di sini, saya berusaha untuk membantu lebih banyak lagi," ujar Diks.
Terkait persiapan, mantan pemain FC Copenhagen itu menyebut skuad Garuda langsung menjalani latihan dengan intensitas tinggi setelah berkumpul. Menurut dia, sesi latihan berjalan dengan baik. Pemain berusia 29 tahun itu juga memastikan skuad Garuda sudah memiliki fokus yang jelas untuk menghadapi turnamen.
"Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami memiliki sebuah misi dan kami sudah jelas dengan pola pikir, fokus, serta tujuan kami. Jadi, semuanya sudah jelas. Tidak ada keraguan," tegasnya.
Indonesia berada di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh.
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*Semua pertandingan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan.
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